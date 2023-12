NASDAQ-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

881,70 USD +0,84% (28.12.23 22:00)



ISIN Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

US75886F1075



WKN Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

881535



Ticker-Symbol Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

RGO



NASDAQ-Symbol Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

REGN



Kurzprofil Regeneron Pharmaceuticals Inc.:



Regeneron Pharmaceuticals (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist auf die Erforschung, Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Medikamenten zur Behandlung von Augen- und Entzündungskrankheiten sowie Krebs spezialisiert. (29.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Salveen Richter, Analystin von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN).Sie halte nach dem jüngsten Urteil des US-Bezirksgerichts im Rechtsstreit zwischen Regeneron Pharmaceuticals und Viatris/Biocon bezüglich dreier Patente, die mit Eylea 2mg in Zusammenhang stünden und den Markteintritt des Biosimilars von Viatris/Biocon betreffen würden, an ihrer Kaufempfehlung für die fest, so die Analystin in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Das Urteil sei ein positives Ergebnis für Regeneron, da alle strittigen Ansprüche auf das Formulierungspatent '865, das am 14. Juni 2027 auslaufe, gewonnen worden seien.Salveen Richter, Analystin von Goldman Sachs, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie mit einem Kursziel von 1.060 USD bestätigt. (Analyse vom 28.12.2023)Börsenplätze Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:797,00 EUR 0,00% (29.12.2023, 13:39)