Kurzprofil Regeneron Pharmaceuticals Inc.:



Regeneron Pharmaceuticals (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist auf die Erforschung, Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Medikamenten zur Behandlung von Augen- und Entzündungskrankheiten sowie Krebs spezialisiert. (10.08.2023/ac/a/n)



Ein smarter Kauf - zur Erweiterung des Pipeline-Portfolios im Bereich der Gentherapie übernehme der US-Antikörperspezialist das Biotech-Unternehmen Decibel Therapeutics für 109 Mio. USD. Decibels Medikamente würden der Therapie von Hörverlust dienen.Die beiden Unternehmen würden bereits seit der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung im Jahr 2017 zusammenarbeiten, die 2021 verlängert worden sei. Sie würden drei Gentherapieprogramme entwickeln, die auf verschiedene Formen der angeborenen Schwerhörigkeit abzielen würden.Mit dem Kauf stärke Regeneron Pharmaceuticals seine Gentherapiesparte. "Der Aktionär" habe die Aktie bereits im August 2021 zum Kauf empfohlen. Das Plus seitdem belaufe sich auf 33%. Anleger sollten dabeibleiben. Das Kursziel des "Aktionärs" laute 1.000 Euro, der Stopp sollte bei 560 Euro platziert werden, so Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.08.2023)