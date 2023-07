Tradegate-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

Kurzprofil Regeneron Pharmaceuticals Inc.:



Regeneron Pharmaceuticals (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist auf die Erforschung, Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Medikamenten zur Behandlung von Augen- und Entzündungskrankheiten sowie Krebs spezialisiert. (10.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) unter die Lupe.Die größten Risiken bei Biotech- und Pharmaunternehmen bestünden oft in der Nicht-Zulassung eines Medikaments seitens der Food and Drug Administration (FDA). Dies habe jüngst der Biotech-Riese Regeneron Pharmaceuticals schmerzlich erfahren müssen. Trotzdem könnte sich der Einstieg in die Aktie langfristig lohnen.Mit der Verweigerung der Zulassung für das Augenmedikament Eylea habe die Aktie Ende Juni gut 8% verloren. Dabei sei nicht die Wirksamkeit und die Sicherheit des Medikaments beanstandet worden, sondern lediglich die Funktion des Abfüllers für die hoch dosierte Variante des Mittels. Regeneron Pharmaceuticals wolle nun eng mit der FDA zusammenarbeiten, um das Mittel so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen.Ein weiterer Wachstumstreiber des US-Unternehmens sei das Ekzem-Mittel Dupixent. Regeneron Pharmaceuticals teile die Medikamenten-Rechte mit dem französischen Pharmakonzern Sanofi. Laut Angaben der Franzosen sei der Gesamtumsatz im ersten Quartal von Dupixent im Jahresvergleich um 37% auf über 2,4 Mrd. USD gestiegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: