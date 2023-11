Tradegate-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

Kurzprofil Regeneron Pharmaceuticals Inc.:



Regeneron Pharmaceuticals (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist auf die Erforschung, Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Medikamenten zur Behandlung von Augen- und Entzündungskrankheiten sowie Krebs spezialisiert. (03.11.2023/ac/a/n)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Canaccord Genuity:Die Analysten von Canaccord Genuity stufen die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) nach wie vor mit dem Anlagevotum "buy" ein.Das Unternehmen habe bekannt gegeben, dass die US-Umsätze von EYLEA im dritten Quartal 2023 unter dem Konsens gelegen hätten (1,49 Mrd. USD gegenüber 1,53 Mrd. USD), während die Umsätze mit hochdosiertem EYLEA ihn übertroffen hätten (59 Mio. USD gegenüber 29 Mio. USD).DUPIXENT habe mit einer Zustimmung der FDA (US Food and Drug Administration) zu einer möglichen sBLA (supplemental Biologics License Application)-Einreichung bei COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung, engl. chronic obstructive pulmonary disease) früher als erwartet überrascht, basierend auf einer Zwischenanalyse im vierten Quartal 2023.Die Analysten von Canaccord Genuity stufen die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals unverändert mit "buy" ein. Das Kursziel werde von 992 auf 1.066 USD angehoben. (Analyse vom 03.11.2023)Börsenplätze Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: