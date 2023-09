NASDAQ-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

Kurzprofil Regeneron Pharmaceuticals Inc.:



Regeneron Pharmaceuticals (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist auf die Erforschung, Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Medikamenten zur Behandlung von Augen- und Entzündungskrankheiten sowie Krebs spezialisiert. (29.09.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) nach einem Treffen mit dem Führungsteam des Unternehmens weiterhin mit "underperform" ein und heben das Kursziel von 665 USD auf 680 USD an.Basierend auf den Erkenntnissen aus den Gesprächen mit dem Management sowie den Kommentaren wichtiger Meinungsführer zu den ersten Rückmeldungen zur Markteinführung von Eylea HD sei BofA zunehmend positiver in Bezug auf den Schutz des nominalen Marktanteils von Eylea in den Kernmärkten für WAMD/DME. Da jedoch Vabysmo von Roche (RHHBY) an Zugkraft gewinne und möglicherweise Biosimilars von Eylea auf den Markt kommen würden, "wenn, nicht wenn", würden die Schätzungen von BofA unter dem Konsens bleiben, was ein "underperform"-Rating unterstütze.Die Analysten von BofA Securities stufen die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals weiterhin mit "underperform" ein. (Analyse vom 29.09.2023)Börsenplätze Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:790,00 EUR 0,00% (29.09.2023, 14:13)