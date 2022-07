So hätten die US-Dienstleister ihr Wachstumstempo im Juni weiter verringert. Der Einkaufsmanagerindex sei für Juni auf 55,3 Punkte (Mai: 55,9 Punkte) gefallen und damit den dritten Monat in Folge. In dieser Gemengelage hätten die meisten europäischen Aktienmärkte ein durchaus starkes Signal von sich geben können: Der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe den Handelstag mit einem Plus von 1,56% souverän im grünen Bereich beendet, während der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mit einem Kursanstieg von 1,85% noch eine kleine Schippe draufgelegt habe. In diesem Zusammenhang sei allerdings der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) gestern komplett aus der Rolle gefallen und habe einen Rückgang von 0,61% hinnehmen müssen.



Die Wall Street sei zur Wochenmitte relativ unverändert in den Handel gestartet, wobei die Blicke der Investoren vor allem auf das Protokoll der jüngsten FED-Sitzung gerichtet gewesen seien. Dieses sei dann um 20:00 MESZ veröffentlicht worden, wobei sich die Investoren weitere Einblicke in das angepeilte Zinsanhebungstempo der FED erwartet hätten. Die dadurch gewonnene Erkenntnis sei aber wenig überraschend ausgefallen: Auf der Juni-Sitzung habe die FED den Leitzins so kräftig angehoben wie seit 1994 nicht mehr. Sie habe eine Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte auf die Spanne von 1,50% bis 1,75% beschlossen. Für die nächste Sitzung Ende Juli gehe aus dem Protokoll klar die Absicht hervor, dass es wieder einen großen Zinsschritt (ob 0,5 oder 0,75 Prozentpunkte sei nicht hervorgegangen) geben dürfte, zumal viele FED-Vertreter ein "erhebliches Risiko" einer sich verfestigenden Inflation gesehen hätten. In dem Protokoll werde das Risiko einer Rezession nicht explizit erwähnt, jedoch hätten die meisten Währungshüter zuletzt eingeräumt, dass die Konjunkturrisiken nach unten gerichtet seien.



Die Wall Street schien gestern von dem Protokoll auf jeden Fall nicht sonderlich beeindruckt zu sein: Der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048/ WKN: 969420) habe zum Schluss ein Plus von 0,23% ausgewiesen, während der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem Anstieg in Höhe von 0,36% marginal besser abgeschnitten habe. Klar stärker habe der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) präsentiert, der zur Schlussglocke mit einem Kursanstieg von 0,62% aus dem Handel gegangen sei.



An den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise einen weiteren Preisrückgang hinnehmen müssen. Aktuell notiere das schwarze Gold kaum verändert zum gestrigen Schlusskurs, wobei der Preis der Sorte Brent knapp um die Marke von USD 101 je Fass pendele. Gold sei im gestrigen Umfeld ebenfalls nicht gefragt gewesen, was auch am starken USD liegen dürfte. Dieser sei in den letzten Tagen am Devisenmarkt als "sicherer Hafen" nämlich durchaus gesucht gewesen, wodurch der Wechselkurs zum Euro im gestrigen Handelsverlauf klar unter 1,02 USD gerutscht und somit so tief gestanden sei, wie dies zuletzt vor rund 20 Jahren der Fall gewesen sei. Bezugnehmend auf die Kryptomärkte habe sich nicht viel getan, wobei der Bitcoin als bekanntester Vertreter aktuell rund um USD 20.400 pendele. Auch die asiatischen Märkte könnten von den US-Vorgaben des Vortages und würden befinden sich heute Morgen großteils im positiven Terrain profitieren. (07.07.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem die europäischen Börsen am Dienstag noch den Blues gespielt haben, kann man die gestrige Bewegung schon ein regelrechtes Aufbäumen nennen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Mehr sei es (bisher) aber auch nicht gewesen - zumindest wenn man sich den Kursrückgang des Vortages ins Gedächtnis rufe. Dementsprechend stelle sich natürlich die Frage, ob es sich hierbei bereits um eine beginnende Bodenbildung oder doch nur um eine "technische Gegenreaktion" nach den jüngsten Kursverlusten handelt. Gestützt worden sei die gute Stimmung vor allem von den jüngsten Preisrückgängen bei Öl und anderen Rohstoffen. Vor allem in Bezug auf das schwarze Gold habe neben den stark dämpfend wirkenden Rezessionsängsten auch noch das Streikende in der Öl- und Gasindustrie Norwegens eine durchaus bedeutende Rolle gespielt. Letzteres habe zuvor die ohnehin brisante Lage angesichts eines drohenden Stopps der russischen Gaslieferungen noch einmal zusätzlich verschärft.