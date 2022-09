Bonn (www.aktiencheck.de) - Letzte Woche trafen sich die EU-Energieminister, um auf die Ankündigung Russlands zu reagieren, die Nord Stream 1-Pipeline für einen unbestimmten Zeitraum abzuschalten, so die Analysten von Postbank Research.Die Kommission prüfe die Möglichkeit, eine Preisobergrenze für russisches Pipeline-Gas einzuführen, und sei auch bereit, einen ergänzenden Index für Flüssiggas zu entwickeln, da die TTF-Preise in den Niederlanden an einen relativ kleinen Markt gebunden seien, die die derzeitige Realität in der EU nicht unverzerrt widerspiegeln würden. Die Maßnahmen sollten diese Woche vorgeschlagen werden.Ziel der Energieminister sei es, den Fokus auf die wesentlichen Elemente des REPowerEU Programms zu richten, also Diversifikation des Angebots, Reduktion der Nachfrage und Investitionen in erneuerbare Energien. (Ausgabe vom 12.09.2022) (13.09.2022/ac/a/m)