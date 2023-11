Ein globaler Ausreißer seien die USA, wo die Zuflüsse in nachhaltige Fonds negativ gewesen seien. Ein Großteil der Rhetorik in den USA werde durch den Protektionismus von Bundesstaaten angetrieben, die in hohem Maße von fossilen Brennstoffen abhängig seien, um Arbeitsplätze zu schaffen. Wir würden erleben, dass sich Politiker einmischen und einige Vermögensverwalter aufgrund ihrer Haltung zum Klimawandel von der Verwaltung staatlicher Gelder ausgeschlossen würden. Seltsamerweise betreffe dies manchmal genau die Staaten, welche die Auswirkungen des Klimawandels am deutlichsten zu spüren bekämen. In einigen Kreisen seien ESG-Investoren sogar für den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank verantwortlich gemacht worden, was zeige, wie lächerlich einige der Behauptungen geworden seien.



Politiker würden einen Rückzieher machen



Ein weiterer Faktor, der die Anti-ESG-Debatte in jüngster Zeit angeheizt habe, sei die mangelnde Bereitschaft einiger Politiker, ihre auf der COP 26 gemachten Zusagen einzuhalten. In den letzten Wochen habe die britische Regierung ihre Netto-Null-Zusagen zurückgenommen, Schweden habe seine Ziele verfehlt und die USA würden über ihre Rolle in einem vorgeschlagenen "Loss and Damage"-Fonds zur Behebung der Auswirkungen des Klimawandels schwanken.



ESG-Integration jetzt Mainstream



Es sei immer klar gewesen, dass es einen gewissen Widerstand gegen das Wachstum von ESG geben würde, da es einige lang gehegte Überzeugungen darüber, wie Investitionen verwaltet werden sollten, in Frage stelle. Die Neinsager schienen zu glauben, dass Fondsmanager sich an die traditionelle Analyse halten und bei ihren Anlageentscheidungen nur die Einnahmen, Kosten und Gewinne eines Unternehmens berücksichtigen sollten. Während die oben erwähnten Fonds für Einzelpersonen gedacht seien, die auf ethische oder nachhaltige Weise investieren wollten (indem sie ein Ziel verfolgen würden, das über die rein finanzielle Rendite hinausgehe), gebe es andere Fonds, die von diesen Überlegungen "unbeeinflusst" seien und versuchen würden, die Renditen ohne ein Overlay zu maximieren. Die meisten dieser Fonds seien "ESG-integriert", d. h. sie würden ESG-Faktoren berücksichtigen, wenn sie für die Aussichten des Unternehmens finanziell wesentlich seien.



Die jüngste Geschichte sei voll von Beispielen, bei denen ESG-Faktoren für die Aussichten eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung gewesen seien. Die Deepwater-Horizon-Katastrophe, bei der elf Menschen ums Leben gekommen seien und die im Golf von Mexiko lang anhaltende Umweltschäden verursacht habe, habe zu einer Halbierung des Aktienkurses von BP geführt. Es sei schwer zu argumentieren, dass das Sicherheitskonzept eines Energieunternehmens bei der Prüfung der Investitionsaussichten nicht berücksichtigt werden sollte. Als die Sklavenarbeitspraktiken in der Lieferkette des Modehändlers Boohoo aufgedeckt worden seien, habe sich der Aktienkurs halbiert und zahlreiche Händler hätten dem Unternehmen den Rücken gekehrt. Dieses Problem sei bei Boohoo erst kürzlich wieder aufgetreten, was zeige, dass derartige Risiken oft kein Einzelfall seien. Es liege auf der Hand, dass die wesentlichen ESG-Faktoren sehr reale finanzielle Auswirkungen auf die fraglichen Unternehmen gehabt hätten, und in diesem Sinne sei die Berücksichtigung solcher Faktoren nur ein Teil einer guten, gründlichen Investitionsanalyse.





Leistung sei zyklisch



In der heutigen schnelllebigen Welt suche man nur allzu oft nach sofortiger Befriedigung und die Anlagemärkte seien daran nicht unschuldig. Es sei sicherlich kein Zufall, dass die Anti-ESG-Gegenreaktion genau zu dem Zeitpunkt aufgekommen sei, als die Marktrotation kurzfristig die Performance vieler prominenter ESG-Themen beeinträchtigt, während sie gleichzeitig Bereiche gefördert habe, in die ESG-Fonds einfach nicht investieren könnten. Wenn man dann noch die wenig hilfreichen politischen Maßnahmen der Regierungen und einige sehr prominente Fälle von "Greenwashing" hinzunehme, werde klar, warum das Vertrauen in ESG-Investitionen erschüttert worden sei. Investitionen seien zyklisch und leider hätten sich viele ESG-Themen in den letzten Jahren im falschen Teil des Zyklus befunden. Aber Zyklen würden sich ändern und ESG-bewusstes Investieren sei eine gute Anlagepraxis. Daran sollten wir uns alle erinnern, egal was die Schlagzeilen suggerieren würden. (23.11.2023/ac/a/m)







