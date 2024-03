Der Social-Media-Branche gehe es heute besser als noch Anfang 2023. Die großen Akteure würden den Löwenanteil des Marktes erobern und von der Unterstützung durch KI-Technologie und dem zunehmenden Optimismus der Werbetreibenden profitieren. Reddit habe seine Position auf dem Markt seit vielen Jahren behauptet und sich eine einzigartige Nische geschaffen, unabhängig von Giganten wie Meta (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) und ByteDance. Bis zum Jahr 2023 habe Reddit fast 850 Millionen monatlich aktive Nutzer verzeichnet. Es werde geschätzt, dass die durchschnittliche Zahl der täglich aktiven Nutzer in diesem Jahr bei rund 63 Millionen liegen und bis 2025 um 12% steigen werde, sodass bereits im Oktober 2023 rund 70 Millionen täglich aktive Nutzer erreicht würden.



Das Unternehmen sehe eine Chance im Werbesektor, wo es sich noch in der Anfangsphase der Entwicklung befinde. Nach Ansicht der Geschäftsleitung sollten die Werbetreibenden einzigartige Möglichkeiten sehen, eine spezifische Gruppe von Nutzern zu erreichen, die es sonst nirgendwo gebe. Dieser Bereich könnte angesichts der verbesserten globalen makroökonomischen Situation, die natürlich größere Werbebudgets für große Unternehmen mit sich bringe, besonders wichtig sein. Das sei aber noch nicht alles, denn Reddit versuche auch, den Trend zur künstlichen Intelligenz aufzugreifen.



Allerdings scheine es mit dem Thema "KI" nicht sehr weit hergeholt zu sein. Aber für einen Börsengang in einem von künstlicher Intelligenz getriebenen Bullenmarkt habe das Thema KI schließlich aufkommen müssen. Das Unternehmen sei dabei, Lizenzen für den Zugang zu den Daten auf der Plattform zu verkaufen. Diese sollten dazu verwendet werden, weitere Sprachmodelle zu trainieren. Ihr Wert werde auf etwa 203 Millionen Dollar geschätzt, bei einer Lizenz für zwei oder drei Jahre. Reddit erhoffe sich davon zusätzliche 66,4 Millionen Dollar und habe bereits eine erste Vereinbarung mit Google getroffen.



Noch im Januar dieses Jahres sei das Unternehmen von einer Bewertung von 5 Mrd. USD ausgegangen, die es letztendlich wahrscheinlich auf über 6 Mrd. USD erhöhen werde. Das sei immer noch weit unter der Bewertung von fast 15 Mrd. USD aus der Zeit der Pandemie. Heute seien die Anleger vorsichtiger, die Zinssätze seien deutlich gestiegen und die Märkte würden nicht mehr die astronomischen Bewertungen von Ende 2020 und Anfang 2021 erreichen. Trotz der niedrigeren erwarteten Bewertung von Reddit sei das Unternehmen weit davon entfernt, als Schnäppchen zu gelten.



Das Bewertungsverhältnis von Reddit im Vergleich zu anderen börsennotierten Social-Media- und Werbeunternehmen erscheine nicht besonders attraktiv. Wäre die durchschnittliche tägliche Nutzerzahl (Umsatzbasis) ähnlich hoch wie bei den Apps der Meta Platforms-Familie (etwa 3,2 Billionen aktive Nutzer bei Facebook, Instagram und WhatsApp), könnte die Bewertung von Reddit bei etwa 2,7 Billionen Dollar liegen, während die Bewertung von Meta allein bei 1,2 Milliarden Dollar liege. Aber selbst ein solcher Vergleich scheine diese Größenordnung nicht annähernd zu erreichen, da der Umsatz pro Nutzer (ARPU) von Reddit im Jahr 2023 bei etwa 0,78 USD gelegen habe, während Meta 44,6 US-Dollar erzielt habe.



Vergleiche man die Bewertung mit anderen Unternehmen, die z.B. im Werbe- und Internetsektor tätig seien, und mit Opera-Aktien, werde deutlich, dass die Bewertung hoch sei. Opera habe etwa 350 Millionen Nutzer und werde mit einem ARPU von mehr als 1,4 Dollar, einem florierenden Nettogewinn und fast null Schulden mit 1,4 Milliarden Dollar bewertet. Tatsache sei jedoch, dass sich die Rentabilität von Reddit allmählich verbessere. Im Jahr 2023 habe Reddit einen Nettoverlust von 90,8 Millionen Dollar verzeichnet, bei einem Rekordumsatz von 804 Millionen Dollar. Im Jahr 2022 sei es ein Verlust von 158,6 Millionen Dollar bei Einnahmen von 666,6 Millionen Dollar gewesen. Es stelle sich die rhetorische Frage: Würden die Anleger das Unternehmen also vorschnell zu hoch bewerten?



Mehr als zwei Jahre nach der ersten vertraulichen Anmeldung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hätten Anleger erneut die Chance, Aktien ihres "Lieblingsforums" zu kaufen. Offenbar würden risikofreudige Anleger die RDDT-Aktie antreiben und auf eine überdurchschnittliche Volatilität hoffen. Die Aufmerksamkeit der Wall Street richtet sich derzeit auf Reddit, aber es sieht so aus, als ob wir in den kommenden Monaten einige interessante Börsengänge erleben werden, so die Experten von XTB. Auf dem US-Markt würden dazu das von Microsoft unterstützte Unternehmen Rubrik gehören, das sich auf Datensicherheit spezialisiert habe, und Waystar Technologies, das im Gesundheitssektor tätig sei. In Europa stünden die Börsengänge von Unternehmen wie Douglas und Golden Goose an. (News vom 13.03.2024)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Reddit, Inc.:



Reddit ist eine Online-Plattform, die es den Nutzern ermöglicht, Inhalte einzureichen und Diskussionen über Themen zu führen, die sie am meisten interessieren. Die Beiträge auf der Website sind unter Themen wie Zufall, Gadgets, Sport, Spiele, Bilder, Videos, Musik, Lustiges, Filme, Bücher, Geschichte, Essen, Philosophie, Fernsehen, Witze, Kunst und mehr geordnet. Reddit enthält auch mehrere thematische Abschnitte, sogenannte Subreddits, die sich auf bestimmte Themen konzentrieren, darunter Programmierung, Wissenschaft und Politik. (13.03.2024/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Reddit wird an der NYSE debütieren - Werden die Leerverkäufe von WallStreetBets das Unternehmen zerstören? AktiennewsNach einer fast zweijährigen Durststrecke an der US-Börse haben wir einen Börsengang erlebt, über den die ganze Welt, nicht nur die Finanzwelt, spricht, so Eryk Szmyd, Finanzmarktanalyst bei XTB.Die Rede sei vom Börsendebüt des größten unabhängigen Internetforums der Welt, Reddit. Die Notierung an der New Yorker Börse NYSE werde voraussichtlich bereits am 21. März erfolgen. Reddit habe in den Jahren 2020 bis 2021 Popularität unter Aktienanlegern erlangt, als Trader der Gruppe WallStreetBets den Aktienmarkt aufgemischt und institutionelle Leerverkäufer von GameStop-Aktien in die Enge getrieben hätten. Werde Reddit jetzt unter seinen Börsenambitionen leiden?Über einen möglichen Börsengang von Reddit werde schon seit langem spekuliert, doch das Unternehmen habe immer noch auf den richtigen Zeitpunkt für sein Debüt gewartet. Es sei seit langem bekannt, dass das "Timing" in vielen Fällen die erzielbare Bewertung bestimme. Dieser Zeitpunkt scheine nun gekommen zu sein, denn die Wall Street befinde sich seit Monaten in einem regelrechten Bullenmarkt und die Risikobereitschaft habe sich deutlich verbessert. Zweitens sei die US-Wirtschaft, aus der Reddit fast 50% seines Datenverkehrs generiere, nach wie vor stark. Drittens sei die fast zweijährige Verlustserie endlich durchbrochen worden und im letzten Quartal 2023 habe das Unternehmen einen Gewinn erzielt. Reddit beabsichtige, diesen Trend in den kommenden Quartalen fortzusetzen, und die Wall Street werde dies sicherlich beobachten.Anonymen Bloomberg-Quellen zufolge, die mit dem IPO-Angebot vertraut seien, strebe Reddit eine Bewertung zwischen 6 und 6,5 Milliarden Dollar an. Der Preis pro Aktie werde zwischen 31 und 34 Dollar erwartet. Die Anleger würden sich fragen: Sei es das wert?Etwa 8% der Aktien würden den Führungskräften, Mitarbeitern und Moderatoren des Forums vorbehalten sein, sodass sie sowohl die Risiken als auch die möglichen Gewinne mit den neuen Investoren teilen könnten. Während auf den Märkten Optimismus herrsche, werde der Börsengang von Reddit von einer Reihe von Kontroversen begleitet. Einzelnen Anlegern gefalle die Bewertungsspanne nicht, die sich in den letzten Monaten mehrmals geändert habe, und auch kurz vor dem Debüt gebe es viele widersprüchliche Meinungen über den Wert des Unternehmens. Hinzu kämen die fehlende regelmäßige Rentabilität und der starke Wettbewerb im Bereich der sozialen Medien.Dies veranlasse die aus diesem Forum stammende Gruppe WallStreetBets, die Aktien von Reddit zu leerverkaufen, wenn sich die Notierung bewege. Würden die angeschlossenen Kleinanleger auf diese Weise das Unternehmen stürzen und die Stimmung verderben? Oder werde es einen Gegenschlag der großen Institutionen geben, die sich nach den jüngsten "Meme-Aktien" sozusagen an den WallStreetBets-Mitgliedern rächen möchten? Es lohne sich auf jeden Fall, diesen Marktkonflikt zu verfolgen, denn er könnte das nächste Finanzereignis sein, das nicht nur in den Fachmedien, sondern weltweit kommentiert werde.