Bei Reddit sei es Nutzern möglich, je nach Interesse bestimmten Online-Gruppen beizutreten. Im zurückliegenden Quartal hätten die Plattform im Schnitt 73,1 Millionen Besucher täglich genutzt, rund die Hälfte davon aus den USA. Wie es zuletzt geheißen habe, werde Reddit im Rahmen des Börsengangs auch einigen besonders aktiven Nutzern die Möglichkeit geben, Aktien zu erwerben. Im Gegensatz zu vielen anderen Investoren solle es für diese keine Verpflichtung geben, ihre Papiere eine bestimmte Zeit zu halten, bevor sie sie verkaufen würden. Nutzer sollten von Reddit ein entsprechendes Angebot erhalten. Die Zuteilung soll gemäß dem so genannten "Karma"-Rating, das Ansehen und Aktivität von Nutzern auf der Plattform widerspiegelt, erfolgen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.02.2024)



Kurzprofil Reddit Inc.:



Reddit ist ein Social-News-Aggregator, eine Website, auf der registrierte Benutzer Inhalte einstellen bzw. anbieten können.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Reddit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Online-Plattform Reddit Inc. unter die Lupe.Erstmals seit Jahren gehe mit Reddit wieder eine Online-Plattform an die Börse. Knapp zwei Jahrzehnte nach der Gründung sei es nun soweit. Das Unternehmen habe offiziell den Börsengang angekündigt und am Donnerstag seinen Aktienprospekt veröffentlicht. Der Startschuss für den Handel solle im März sein.