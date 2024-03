"Der Aktionär" habe dem Reddit-IPO in Ausgabe 11/2024 eine ausführliche Analyse gewidmet und Anlegern geraten, das erwartungsgemäß turbulente Börsendebüt an der Seitenlinie zu beobachten. Diese Einschätzung gilt auch weiterhin, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Reddit-Aktie. (Analyse vom 22.03.2024)



Kurzprofil Reddit Inc.:



Reddit (ISIN: US75734B1008, WKN: A406FX, NYSE-Symbol: RDDT) ist eine weltweit bekannte Social Media-Plattform, die es den Nutzern ermöglicht, in sogenannten Subreddits Inhalte zu posten - bestehend aus einem Link, einem Bild, einem Video, einem Text oder einer Umfrage, - und zu kommentieren. Die Beiträge werden gesammelt, kategorisiert und der Popularität nach sortiert. Mit über 100.000 aktiven Communities und mehr als 73 Millionen täglich aktiven Nutzern ist Reddit eine der größten Informationsquellen im Internet. (22.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Reddit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Reddit Inc. (ISIN: US75734B1008, WKN: A406FX, NYSE-Symbol: RDDT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Social-Media-Plattform Reddit habe am gestrigen Donnerstag ein überaus erfolgreiches Börsendebüt an der New Yorker Wall Street gegeben. Zeitweise sei die Aktie mit einem Aufschlag von 70 Prozent auf den Ausgabekurs gehandelt worden. Cathie Wood und ihre Investmentgesellschaft ARK Invest hätten ebenfalls zugegriffen.Wie aus dem täglichen Handelsupdate am Freitag hervorgehe, habe ARK Invest beim fulminanten IPO von Reddit am Vortag fast 10.000 Aktien des Social-Media-Netzwerks eingesammelt. Konkret habe der Next Generation Internet ETF (ARKW) 5.914 Reddit-Aktien gekauft und der Fintech Innovation ETF (ARKF) 4.068 Anteile.Damit sei Reddit in den beiden ETFs zunächst eine vergleichsweise kleine Position. Für eine Aufnahme in das Flaggschiff-Produkt, den ARK Innovation ETF (ARKK), habe es indes noch nicht gereicht.Der Ausgabepreis der Reddit-Aktie habe mit 34 Dollar bereits am obersten Ende der ursprünglich anvisierten Spanne von 31 bis 34 Dollar gelegen. In den Handel sei sie am Donnerstag aber bereits bei 47 Dollar gestartet. Im weiteren Tagesverlauf sei der Kurs kurzzeitig bis auf 57,80 Dollar geklettert - ein Aufschlag von 70 Prozent auf den Ausgabekurs, der bis zum Handelsschluss auf immer noch beachtliche 48 Prozent geschrumpft sei.Im Vergleich dazu würden es die Anleger vor dem Wochenende bedeutend ruhiger angehen lassen. Rund eine Stunde vor Handelsschluss in New York notiere der Börsenneuling rund 5 Prozent tiefer bei 47,70 Dollar, aber immer noch komfortabel über dem Ausgabepreis.