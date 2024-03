Reddit sei an seinem ersten Tag mit rund 50 US-Dollar aus dem Handel gegangen. Der Konzern habe jedoch bereits im Börsenprospekt vor sehr starken Schwankungen gewarnt. User von Reddit hatten angekündigt, mit Leerverkäufen und Put-Optionen auf einen fallenden Aktienkurs setzen zu wollen, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 26.03.2024)



Reddit (ISIN: US75734B1008, WKN: A406FX, NYSE-Symbol: RDDT) ist eine weltweit bekannte Social Media-Plattform, die es den Nutzern ermöglicht, in sogenannten Subreddits Inhalte zu posten - bestehend aus einem Link, einem Bild, einem Video, einem Text oder einer Umfrage, - und zu kommentieren. Die Beiträge werden gesammelt, kategorisiert und der Popularität nach sortiert. Mit über 100.000 aktiven Communities und mehr als 73 Millionen täglich aktiven Nutzern ist Reddit eine der größten Informationsquellen im Internet. (27.03.2024/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Reddit-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Mit Reddit (ISIN: US75734B1008, WKN: A406FX, NYSE-Symbol: RDDT) ist das größte Internetforum der Welt am Donnerstag an die Börse gegangen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Mit 47-US Dollar habe die Reddit-Aktie eröffnet. Der Ausgabepreis habe bei 34 Dollar gelegen. Gut für alle, die bei der Zeichnung der Aktien dabei hätten sein können. Darunter seien auch die aktivsten Nutzer der Plattform gewesen, denn acht Prozent der Aktien seien 75.000 Reddit-Nutzern und Moderatoren sowie Mitarbeitern und einem Family & Friends-Programm angeboten worden.Dies sei beim Börsengang als reale Gefahr gesehen worden, da diese Aktien keine Haltefrist gehabt hätten und die Befürchtung bestanden habe, dass Reddit zu einem Meme-Stock werden könnte. Dies umso mehr, da viele Reddit-Nutzer von der neuen Geschäftsidee, die Inhalte der Nutzer als Trainingsdaten an Entwickler von künstlicher Intelligenz zu verkaufen, nicht viel gehalten hätten. Für ihren Short Squeeze auf die GameStop-Aktie seien Reddit und das Forum r/WallStreetBets vor allem in der Finanzbranche bekannt geworden. Die Nutzer hätten sich verabredet, gemeinsam GameStop zu kaufen, und damit einen Short Squeeze ausgelöst, der den Aktienkurs in ungeahnte Höhen habe schießen lassen.Reddit sei das größte Internet-Forum der Welt, bei dem sich täglich ca. 73 Millionen Nutzerinnen und Nutzer einloggen würden. Es gebe Tausende von Subreddits, die sich mit den unterschiedlichsten Themen beschäftigen würden. Subreeddits seien sozusagen die kleinen Communities in der Reddit Community. Ein Markenzeichen von Reddit sei das Maskottchen Snoo, welches an der Börse auch die Eröffnungsglocke habe läuten dürfen.Im vergangenen Geschäftsjahr habe Reddit einen Umsatz in Höhe von 804 Milliarden US-Dollar vorweisen können, eine Steigerung von rund 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Beinahe der gesamte Umsatz stamme aus Werbeeinnahmen, dies sei auch der Anzahl der aktiven Nutzer zu verdanken. Im vergangenen Jahr hätten sich monatlich rund 1,2 Milliarden Nutzer eingeloggt.Mit einem Gewinn habe Reddit allerdings noch nicht aufwarten können, jedoch habe der Verlust im Geschäftsjahr von 158,6 Millionen US-Dollar auf 90,8 Millionen gesenkt werden können.