Kurzprofil Reddit Inc.:



Reddit (ISIN: US75734B1008, WKN: A406FX, Ticker-Symbol: RDDT) ist ein Social-News-Aggregator, eine Website, auf der registrierte Benutzer Inhalte einstellen bzw. anbieten können. (26.03.2024/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Reddit-Aktienanalyse von New Street Research:Die Analysten von New Street Research nehmen die Coverage für die Aktie der US-Social-Media-Plattform Reddit Inc. (ISIN: US75734B1008, WKN: A406FX, Ticker-Symbol: RDDT) mit "neutral" und einem Kursziel von 54 USD auf.Die Aktie habe am Montag bei 59,80 USD geschlossen, was einem Anstieg von 76% gegenüber ihrem IPO-Preis von 34 USD entspreche. Das Analysehaus erwarte eine Volatilität der Aktien bis zum ersten Gewinnbericht, der Anfang Mai erwartet werde, und drei Tage danach, wenn die Sperrfrist ablaufe. New Street erwarte, dass die kurz- und mittelfristige institutionelle Erzählung von einem Open AI Datenlizenzgewinn angetrieben werde, die es als "in die Aktie eingebacken" sehe, sowie das Wachstum der Nutzer und der Anzahl der Werbetreibenden.Die Analysten von New Street Research bewerten die Reddit-Aktie mit dem Rating "neutral". (Analyse vom 26.03.2024)Börsenplätze Reddit-Aktie: