Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Reddit-Aktie:



NYSE-Aktienkurs Reddit-Aktie:

50,44 USD +7,32% (21.03.2024, 21:00)



ISIN Reddit-Aktie:

US75734B1008



WKN Reddit-Aktie:

A406FX



Ticker-Symbol Reddit-Aktie:

RDDT



Kurzprofil Reddit Inc.:



Reddit (ISIN: US75734B1008, WKN: A406FX, Ticker-Symbol: RDDT) ist ein Social-News-Aggregator, eine Website, auf der registrierte Benutzer Inhalte einstellen bzw. anbieten können. (22.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Reddit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der US-Social-Media-Plattform Reddit Inc. (ISIN: US75734B1008, WKN: A406FX, Ticker-Symbol: RDDT) unter die Lupe.Reddit habe am 21.03. ein fulminantes Börsendebüt gegeben. Der bislang größte Tech-Börsengang des Jahres komme bei den Investoren hervorragend an. Nachdem der Ausgabepreis mit 34 Dollar je Aktie bereits am oberen Ende der angepeilten Spanne von 31 bis 34 Dollar gelegen habe, gebe der Kurs zum Handelsstart erst richtig Gas.Der erste Kurs der Reddit-Aktie habe am Donnerstag bei 47 Dollar gelegen - und damit bereits rund 38 Prozent über dem Ausgabekurs. Im Hoch sei er kurz nach Handelsstart bis auf 57,80 Dollar nach oben geschossen, was einem Plus von 70 Prozent entsprochen habe. Auf diesem Niveau sei Reddit zeitweise auf einen Börsenwert von fast elf Milliarden Dollar gekommen.Im weiteren Tagesverlauf sei die Aktie allerdings wieder etwas von ihrem Höchststand zurückgekommen. Eine gute halbe Stunde vor Handelsschluss an der Wall Street pendle sie aktuell um die 50-Dollar-Marke, was aber immer noch einem satten Aufschlag von rund 45 Prozent auf den Ausgabekurs entspreche. Der Social-Media-Konzern komme auf diesem Niveau auf eine Marktkapitalisierung von rund 7,9 Milliarden Dollar.Ein Schnäppchen sei der heiße Börsenneuling deshalb aber nicht, wie DER AKTIONÄR in einer ausführlichen Analyse zum Reddit-IPO in Ausgabe 11/2024 erläutert habe. Die Empfehlung, den turbulenten Börsengang zunächst von der Seitenlinie zu verfolgen, hat auch weiterhin Bestand, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.03.2024)