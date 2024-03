Bei Reddit sei es Nutzern möglich, je nach Interesse bestimmten Online-Gruppen beizutreten. Im zurückliegenden Quartal hätten die Plattform im Schnitt 73,1 Millionen Besucher täglich genutzt, rund die Hälfte davon aus den USA. Im vergangenen Jahr habe Reddit einen Umsatz von 804 Mio. Dollar erreicht, nach 667 Mio. Dollar im Jahr 2022. Reddit schreibe noch Verluste. Im vergangenen Jahr habe sich das Minus auf 91 Mio. Dollar belaufen.



Die KI-Fantasie liege zu weit entfernt, um Reddit schon im Rahmen des Börsengangs einen Schub zu verleihen. Auch die Bewertung wirkt im Vergleich zum Branchen-Riesen Meta (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX) nicht wirklich attraktiv Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 21.03.2024)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Reddit Inc.:



Reddit (ISIN: US75734B1008, WKN: A406FX, Ticker-Symbol: RDDT) ist ein Social-News-Aggregator, eine Website, auf der registrierte Benutzer Inhalte einstellen bzw. anbieten können. (21.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Reddit-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Online-Plattform Reddit Inc. (ISIN: US75734B1008, WKN: A406FX, Ticker-Symbol: RDDT) unter die Lupe.Erstmals seit Jahren gehe mit Reddit wieder eine Online-Plattform an die Börse. Knapp zwei Jahrzehnte nach der Gründung sei es nun soweit. Ende Februar habe das Unternehmen das IPO offiziell angekündigt, am heutigen Donnerstag werde nun der erste Handelstag an der New Yorker Börse für die Aktie sein.Insgesamt sammle Reddit durch den Börsengang rund 748 Mio. Dollar ein. Der Ausgabepreis liege mit 34 Dollar je Aktie am oberen Ende der Spanne von 31 bis 34 Dollar, die in der vergangenen Woche veröffentlicht worden sei.