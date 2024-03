Börsenplätze Redcare Pharmacy-Aktie:



Kurzprofil Redcare Pharmacy N.V.:



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an. (05.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Redcare Pharmacy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Online-Arzneimittelversender Redcare Pharmacy habe seine Zahlen zum vierten Quartal respektive Gesamtjahr 2023 vorgelegt und einen Ausblick auf das bereits angelaufene neue Fiskaljahr abgegeben. Das MDAX-Unternehmen wolle beim Umsatz weiter kräftig zulegen und peile dabei wieder eine positive bereinigte EBITDA-Marge an.Mit einem Umsatzplus von 49 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro sei Redcare Pharmacy im vergangenen Jahr bereits kräftig gewachsen. Damit seien die vorläufigen Umsatzzahlen bestätigt worden. 2023 habe sich der Free Cash Flow auf 8,0 Millionen Euro belaufen und damit in der Prognosespanne zwischen minus 20 und plus 20 Millionen Euro gelegen.Im abgeschlossenen Jahr habe das Unternehmen, das bis Juni noch unter dem Namen Shop Apotheke firmiert habe, einen operativen Gewinn eingefahren. Bereinigt um Sondereffekte sowie vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen habe Redcare 53,5 Millionen Euro nach einem Fehlbetrag von acht Millionen im Jahr zuvor verzeichnet. Unter dem Strich habe der Konzern den Verlust von 77,6 auf 11,6 Millionen Euro reduziert."Unsere Performance im zurückliegenden Jahr war herausragend", so Firmenlenker Olaf Heinrich zu den Ergebnissen.Die Umsatzprognose für 2024 liege klar über der Markterwartung und könnte die etwas konservativere Margenprognose kompensieren. Womöglich habe Redcare Pharmacy bereits in den ersten beiden Monaten des laufenden Geschäftsjahres äußerst florierende Geschäfte verzeichnet. "Der Aktionär" bleibt für den Online-Arzneimittelversender klar zuversichtlich gestimmt, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Redcare Pharmacy-Aktie. (Analyse vom 05.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link