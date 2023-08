Börsenplätze Redcare Pharmacy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

108,60 EUR +0,09% (31.08.2023, 09:20)



Xetra-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

108,50 EUR -0,05% (31.08.2023, 09:12)



ISIN Redcare Pharmacy-Aktie:

NL0012044747



WKN Redcare Pharmacy-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol Redcare Pharmacy-Aktie:

RDC



Kurzprofil Redcare Pharmacy N.V.:



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kunden ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kunden in Deutschland an.



Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. (31.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Redcare Pharmacy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) unter die Lupe.Elektronische Rezepte und digitale Gesundheitsakten sollten für Millionen Patienten zum Alltag werden. Darauf würden Gesetzespläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zielen, die das Bundeskabinett am Mittwoch auf den Weg gebracht habe. Online-Arzneimittelversender wie Redcare Pharmacy würden der verpflichtenden Einführung schon länger entgegenblicken.Nach jahrelangen Verzögerungen und technischen Problemen solle die Digitalisierung im Gesundheitswesen damit in Fahrt kommen. Bis Anfang 2024 sollten E-Rezepte in allen Praxen zu haben sein.Lauterbach habe gesagt: "Damit starten wir sowohl im Versorgungsalltag wie in der Forschung eine Aufholjagd." Patienten sollten sich darauf verlassen können, dass ihre Gesundheitsdaten überall sicher genutzt würden, um sie besser zu versorgen. Der Minister habe mehrfach klar gemacht, dass der Nachholbedarf groß sei: Bei der Digitalisierung des Gesundheitssystems sei Deutschland leider "ein Entwicklungsland".Schon länger seien E-Rezepte anstelle der gewohnten rosa Zettel auch über eine spezielle App oder einen ausgedruckten QR-Code einzulösen. Doch ein Durchbruch in größerem Stil habe sich mehrfach auch wegen technischer Probleme verzögert. Mehr Schub bringen solle nun ein weiterer, einfacherer Einlöseweg: Seit 1. Juli sei es in Apotheken möglich, dafür die Versichertenkarte der Krankenkasse in ein Lesegerät zu stecken. Per Gesetz solle es nun vom 1. Januar 2024 an für Ärztinnen und Ärzte verpflichtend werden, Rezepte elektronisch auszustellen. Die Praxen sollten sich dafür schrittweise umstellen. Und eigentlich habe die Pflicht zum E-Rezept für sie auch schon ab Anfang 2022 bestanden.Auf die jüngsten E-Rezept-News habe die Redcare Pharmacy-Aktie positiv reagiert. Der MDAX-Titel nähere sich wieder damit der nächsten Widerstandszone im Bereich von 110 Euro. Knacke das Papier auch die Hürde von 115 Euro, seien neue Jahreshochs möglich.Michel Doepke von "Der Aktionär" rät bei der Redcare Pharmacy-Aktie unbedingt dabei zu bleiben und einen Stopp zur Gewinnabsicherung bei 89 Euro zu setzen. (Analyse vom 31.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link