Börsenplätze Redcare Pharmacy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

131,60 EUR -1,20% (28.12.2023, 15:48)



XETRA-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

131,40 EUR -2,20% (28.12.2023, 15:30)



ISIN Redcare Pharmacy-Aktie:

NL0012044747



WKN Redcare Pharmacy-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol Redcare Pharmacy-Aktie:

RDC



Kurzprofil Redcare Pharmacy N.V.:



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kunden in Deutschland an.



Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. (28.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Redcare Pharmacy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) unter die Lupe.Die Aktie von Redcare Pharmacy (ehemals SHOP APOTHEKE EUROPE) sei die mit einem Kursplus von mehr als 200 Prozent die mit Abstand beste Aktie des Jahres im MDAX. Zum Jahreswechsel stehe nun die lange erwartete verpflichtende Einführung des E-Rezepts an.Elektronische Rezepte sollten nach jahrelangen Verzögerungen 2024 den Durchbruch schaffen und zum Standard für Millionen Patientinnen und Patienten werden. Vom 1. Januar an müssten alle Praxen Medikamenten-Verschreibungen digital ausstellen können, die dann auf mehreren Wegen einzulösen seien.Schon länger seien E-Rezepte anstelle der gewohnten rosa Zettel über eine spezielle App einzulösen - oder mit einem ausgedruckten QR-Code auf Papier. Inzwischen gebe es noch einen dritten Einlöseweg, bei dem man in der Apotheke die Versichertenkarte von der Krankenkasse in ein Lesegerät stecke. Dabei würden die E-Rezepte nicht auf der Karte gespeichert, sondern auf einem zentralen Server. Beim Einstecken der Karte werde die Apotheke dann autorisiert, sie von dort abzurufen.Metzler-Analyst Felix Dennl setze bei Redcare auf das E-Rezept als großen Wachstumstreiber. Dennl gehe davon aus, dass das E-Rezept 2025 dann noch einmal einen richtigen Schub erhalte, wenn auch Klinikärzte zur Nutzung verpflichtet seien. Der Experte habe zudem auf eine Studie von Julius Lagodny mit dem Titel "Arzneimittelversorgung am Abgrund: Warum Kinder schlecht versorgt werden und Apotheken sterben" verwiesen. Demnach seien 1,2 Millionen Senioren über 65 Jahren bis 2030 ohne Apotheke in ihrem Postleitzahlengebiet. Dies unterstreiche Dennl zufolge die Chancen für Onlineapotheken wie Redcare Pharmacy.Anleger geben kein Stück aus der Hand und reiten den Bullen weiter, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.12.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link