Kurzprofil Redcare Pharmacy N.V.:



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland an.



Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. (30.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Redcare Pharmacy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Dienstag (31. Oktober) wolle Redcare Pharmacy detaillierte Zahlen zum dritten Quartal vorlegen. Zu Beginn des Monats habe das MDAX-Unternehmen dem Kapitalmarkt bereits vorläufige Umsatzzahlen an die Hand gegeben, die sich hätten sehen lassen können. Angesichts der starken operativen Entwicklung würden die Chancen steigen, dass der Online-Arzneimittelversender seine Jahresziele nach oben konkretisiere.Mit den Zahlen zum zweiten Quartal habe Redcare Pharmacy seinen Zielkorridor beim Umsatzwachstum von rezeptfreien Medikamenten auf 20 bis 30 Prozent nach oben geschraubt. Nach neun Monaten habe Redcare Pharmacy Anfang Oktober hingegen über einen Zuwachs bei den sogenannten Non-Rx-Produkten von knackigen 26 Prozent berichtet. Eine Konkretisierung der Prognose für rezeptfreie Medikamente nach oben sei möglich, zumal im vierten Quartal erneut das anorganische Wachstum der Mediservice AG mit in die Zahlen einfließen werde.Auch im Hinblick auf die Marge könnte sich die derzeitige Guidance von Redcare Pharmacy als zu konservativ entpuppen. Derzeit peile der Online-Arzneimittelversender eine bereinigte EBITDA-Marge von 1,5 bis 3,0 Prozent an. Im ersten Halbjahr habe diese Kennzahl mit 2,8 Prozent bereits klar im oberen Bereich des Zielkorridors gelegen. Auch hier könnte das Management von Redcare Pharmacy erneut optimistischer werden.Nicht minder interessant sei in diesem Zusammenhang, dass Redcare Pharmacy mit den jüngsten vorläufigen Umsatzzahlen seine Jahresziele nicht bestätigt habe. Normalerweise nutze die Gesellschaft die Meldung, um die Guidance zu bestätigen. Auch dieser Umstand sei als Signal für eine neue Prognose zu werten.Anleger geben vor den Zahlen kein Stück aus der Hand und setzen auf eine Überraschung und den ersehnten Befreiungsschlag bei der Aktie, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Redcare Pharmacy-Aktie. (Analyse vom 30.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Redcare Pharmacy-Aktie: