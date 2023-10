ISIN Redcare Pharmacy-Aktie:

NL0012044747



WKN Redcare Pharmacy-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol Redcare Pharmacy-Aktie:

RDC



Kurzprofil Redcare Pharmacy N.V.:



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kunden ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kunden in Deutschland an.



Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. (12.10.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Redcare Pharmacy: Weitere Prognoseanhebung steht an - AktienanalyseDie Onlineapotheke Redcare Pharmacy (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) war auch im dritten Quartal mit sehr hoher Schlagzahl unterwegs gewesen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Erlös sei von Juli bis September um satte 67 Prozent auf 475 Mio. Euro geklettert. Dabei habe das Unternehmen auch von der Übernahme von MediService profitiert. Doch auch organisch sei es kräftig nach oben gegangen: Der Umsatz sei um 26 Prozent geklettert. Die Erlöse mit nicht verschreibungspflichtigen Produkten (Non-Rx) seien um 27 Prozent auf 319 Mio. Euro gestiegen. Ebenfalls erfreulich: Die Zahl der aktiven Kunden sei im dritten Jahresviertel erneut um rund 400.000 auf jetzt 10,5 Mio. gewachsen. Damit sei die Zahl aktiver Kunden allein in diesem Jahr schon um 1,2 Mio. gestiegen."Im zurückliegenden Geschäftsquartal ist es Redcare Pharmacy abermals gelungen, signifikante Umsatz- und Marktanteilsgewinne zu erzielen", habe der neue CEO Olaf Heinrich erklärt. "Diese Entwicklung ist Ausdruck der Attraktivität und Beständigkeit unseres Leistungsangebots." Den vollständigen Zwischenbericht für das dritte Quartal werde Redcare Pharmacy am 31. Oktober veröffentlichen. Bis dahin würden die Anfang August angehobenen Prognosen gelten, wonach der gesamte Konzernumsatz mit 1,7 Mrd. bis 1,8 Mrd. Euro den bisherigen Rekordwert von 1,2 Mrd. Euro aus dem Jahr 2022 weit übertreffen solle. Die um Sondereffekte bereinigte EBITDA-Marge solle sich von minus 0,7 auf 1,5 bis 3,0 Prozent verbessern. Gut möglich, dass Redcare Pharmacy hier nochmals eine Schippe draufpacken werde. (Ausgabe 40/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link