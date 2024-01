Tradegate-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

Kurzprofil Redcare Pharmacy N.V.:



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland an.



Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. (12.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Redcare Pharmacy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem Plus von rund vier Prozent gehöre die Aktie von Redcare Pharmacy am letzten Handelstag der Woche erneut zu den Top-Gewinnern im MDAX. Zwei bestätigte Kaufempfehlungen von Analystenseite würden die charttechnische Gegenbewegung nach einem zweitägigen Ausverkauf beim Papier des Online-Arzneimittelversenders stützen.Die Experten von Hauck Aufhäuser Investment Banking würden ihre positive Einschätzung nach den vorläufigen Zahlen von Redcare Pharmacy bekräftigen. Mit einem Kursziel von 175 Euro sehe Analyst Christian Salis weiterhin klares Upside-Potenzial beim MDAX-Wert. Die Online-Apotheke habe ordentliche Indikationen zur aktuellen Geschäftsentwicklung abgeliefert, resümiere Salis in seiner aktuellen Studie. Das Unternehmen stehe kurz vor einer einmaligen Wachstumschance, die sich im aktuellen Aktienkurs nicht vollständig widerzuspiegeln scheine.Mit etwas weniger Potenzial für die Aktie von Redcare Pharmacy, aber immerhin auch mit Luft bis 172 Euro, rechne derzeit Deutsche Bank Research. Analyst Jan Koch rate entsprechend unverändert zum Kauf. Der Experte spreche von einem "starken Jahresabschluss" des Online-Arzneimittelhändlers.Aus charttechnischer Sicht sende das Papier von Redcare Pharmacy ein starkes Signal. Denn das Papier habe im Bereich der Unterstützungszone bei 124 Euro wieder nach oben drehen können. Inzwischen seien Anleger wieder bereit, Kurse von über 130 Euro je Anteil zu bezahlen. Vor Kurzem habe der Wert erst bei 144,55 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch markieren können.Die Einschätzung hat daher weiter Bestand: Dabeibleiben und den Bullen weiter reiten - denn die Wachstumsstory der Online-Apotheke ist weiter klar intakt, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link