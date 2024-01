Börsenplätze Redcare Pharmacy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

127,90 EUR -2,77% (03.01.2024, 13:33)



XETRA-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

127,90 EUR -2,77% (03.01.2024, 13:15)



ISIN Redcare Pharmacy-Aktie:

NL0012044747



WKN Redcare Pharmacy-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol Redcare Pharmacy-Aktie:

RDC



Kurzprofil Redcare Pharmacy N.V.:



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland an.



Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. (03.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Redcare Pharmacy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit Abstand habe die Aktie von Redcare Pharmacy im vergangenen Jahr 2023 Platz 1 in Sachen Performance im HDAX eingenommen. Und die Chancen stünden gut, dass die Rally sich auch im neuen Kalenderjahr fortsetzen könne. "Der Aktionär" zeige auf, was die Analysten vom Online-Arzneimittelhändler für 2024 erwarten würden.Derzeit würden die Analysten damit rechnen, dass Redcare Pharmacy seinen Umsatz von 1,78 Milliarden Euro 2023 um rund 29 Prozent auf 2,29 Milliarden Euro steigern könne. Das bereinigte EBITDA solle sich im gleichen Zeitraum von 43,8 Millionen Euro auf 77,3 Millionen Euro erhöhen. Unter dem Strich könnte der Online-Arzneimittelhändler auf bereinigter Basis einen Gewinn von 0,07 Euro je Aktie einfahren (2023e: Fehlbetrag von 0,92 Euro).Positive Impulse auf das Geschäft könnte die Einführung der elektronischen Rezeptierung (E-Rezept) in Deutschland haben. Der Digitalisierungsschritt sei nach mehreren Verzögerungen zum Jahreswechsel erfolgt.In der Regel kommuniziere Redcare Pharmacy nach jedem Quartal vorläufige Umsatzzahlen. In Kürze könnte das MDAX-Unternehmen also einen ersten Vorgeschmack auf die Zahlen zum vierten Quartal 2023 liefern, im Vorjahr habe die Gesellschaft die ungeprüften Zahlen am 11. Januar 2023 publiziert.Vor Kurzem habe Analyst Alexander Thiel von Jefferies seine positive Einschätzung zur Aktie von Redcare Pharmacy bekräftigt. Thiel rate weiter zum Kauf und sehe den MDAX-Wert erst bei 160 Euro fait bewertet.Im schwachen Gesamtmarkt müsse die Aktie von Redcare Pharmacy zur Wochenmitte etwas Federn lassen. Potenzielle vorläufige Q4-Umsatzzahlen könnten dem MDAX-Wert in Kürze wieder Impulse verleihen.Anleger bleiben beim Outperformer an Bord und reiten den Bullen weiter (Stopp: 95 Euro), so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link