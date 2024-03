Tradegate-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

142,70 EUR +0,42% (20.03.2024, 11:33)



XETRA-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

143,25 EUR +0,46% (20.03.2024, 11:22)



ISIN Redcare Pharmacy-Aktie:

NL0012044747



WKN Redcare Pharmacy-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol Redcare Pharmacy-Aktie:

RDC



Kurzprofil Redcare Pharmacy N.V.:



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an. (20.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Redcare Pharmacy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Mittwoch verzeichne die Aktie des Online-Arzneimittelversenders Redcare Pharmacy (vormals SHOP APOTHEKE EUROPE) erneut deutliche Zugewinne. Rückenwind gebe es von Analystenseite, denn die britische Investmentbank HSBC habe die Verkaufsempfehlung für den MDAX-Titel endlich aufgegeben und das Kursziel deutlich erhöht.HSBC-Analyst Christopher Johnen stufe die Aktie von Redcare Pharmacy fortan mit "hold" ein, das Kursziel werde nun auf 140 Euro beziffert. Zuvor habe der faire Wert für den E-Commerce-Titel bei lediglich 90 Euro gelegen. Zu einer Kaufempfehlung und damit einem doppelten Upgrade habe sich Johnen indes nicht durchringen können. Beim Papier des Wettbewerbers DocMorris ( ISIN CH0042615283 WKN A0Q6J0 ) rate der Experte hingegen zum Kauf mit einem Zielkurs von 115 Schweizer Franken (zuvor lediglich 80 Franken).Zuletzt habe die Gematik der Aktie von Redcare Pharmacy positive Impulse verliehen. Denn die zuständige nationale Agentur für Digitale Medizin habe den Weg für eine wichtige E-Rezept-Einlösefunktion frei gemacht und die Entscheidungsträger die entsprechenden Spezifikationen verabschiedet. So könnten E-Rezepte über das Smartphone ohne PIN eingelöst werden. Die Chancen, dass ausgestellte E-Rezepte dann über Online-Apotheken abgewickelt würden, sei dadurch deutlich höher. Ohnehin würden sich Redcare Pharmacy und DocMorris eine Belebung ihrer Geschäfte durch das E-Rezept ausrechnen, das nach mehreren Verzögerungen zum Jahreswechsel in der Bundesrepublik verpflichtend eingeführt worden sei.Investierte Anleger setzen auf dieses Szenario und geben kein Stück aus der Hand, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Redcare Pharmacy-Aktie. (Analyse vom 20.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Redcare Pharmacy-Aktie: