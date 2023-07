Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Redcare Pharmacy N.V.:



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland an.



Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. (06.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Redcare Pharmacy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Redcare Pharmacy (vormals SHOP APOTHEKE EUROPE) könne erneut auf ein wachstumsstarkes Quartal zurückblicken. Erstmals zähle der Online-Arzneimittelversender über 10 Millionen Kunden - Tendenz weiter steigend. Die inzwischen wieder im MDAX gelistete Aktie nähere sich erneut einer wichtigen Widerstandszone an.So habe das Unternehmen im zweiten Quartal laut vorläufigen Erhebungen den Umsatz um 47 Prozent auf 421 Millionen Euro gesteigert. Ohne den Einfluss der mit Galenica ins Leben gerufenen MediService AG habe Redcare Pharmacy ein Plus von 26 Prozent auf 361 Millionen Euro verzeichnet. Im ersten Halbjahr verzeichne die Online-Apotheke im rezeptfreien Segment ein Umsatzplus von 25 Prozent."Wir freuen uns sehr über den anhaltenden Zuspruch für unsere Angebote und Dienstleistungen in allen sieben Märkten, in denen wir derzeit aktiv sind. Wir konzentrieren uns konsequent auf unsere Strategie, die One-Stop-Pharmacy der Zukunft zu weiterzuentwickeln. Dabei wachsen wir seit vielen Jahren kontinuierlich", so CCO und stellvertretender CEO Stephan Weber zu den vorläufigen Erhebungen.In den vergangenen Handelswochen habe sich die Aktie von Redcare Pharmacy an der psychologisch wichtigen 100-Euro-Marke die Zähne ausgebissen. Wenn der Widerstand falle, sollte die Aktie einen weiteren Satz nach oben machen."Redcare Pharmacy dürfte in der kommenden Handelswoche vorläufige Umsatzzahlen melden. Im Real-Depot setzt "Der Aktionär" auf starke Zahlen und damit den nötigen Impuls, um den Widerstand im Bereich um 100 Euro zu knacken", habe "Der Aktionär" in einem Artikel vom 30. Juni 2023 geschrieben. Redcare Pharmacy könnte den notwendigen Impuls geliefert haben.Im Real-Depot setzt "Der Aktionär" auf weiter steigende Kurse beim E-Commerce-Titel, sichert die Trading-Position aber mit einem engen Stoppkurs ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Redcare Pharmacy-Aktie. (Analyse vom 06.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien von Redcare Pharmacy befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.