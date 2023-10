Börsenplätze Redcare Pharmacy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

102,80 EUR +1,28% (02.10.2023, 09:09)



Xetra-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

101,00 EUR +4,71% (29.09.2023)



ISIN Redcare Pharmacy-Aktie:

NL0012044747



WKN Redcare Pharmacy-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol Redcare Pharmacy-Aktie:

RDC



Kurzprofil Redcare Pharmacy N.V.:



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kunden ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kunden in Deutschland an.



Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. (02.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Redcare Pharmacy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Inzwischen sei das dritte Quartal des Jahres 2023 passé, womit auch die nächste Berichtssaison allmählich wieder in den Fokus der Anleger rücke. Wie gewohnt sollte Redcare Pharmacy (vormals SHOP APOTHEKE EUROPE) zu einem frühen Zeitpunkt des neuen Quartals vorläufige Zahlen veröffentlichen. Im Vorfeld würden Analysten weiter zum Kauf raten.Deutsche Bank Research habe Redcare Pharmacy auf "buy" mit einem Kursziel von 157 Euro belassen. Die Ende Oktober anstehenden, vollständigen Quartalszahlen dürften die anhaltende Stärke der Online-Apotheke belegen, wobei Redcare schon zu Monatsbeginn Angaben zur Umsatzentwicklung machen dürfte, so Analyst Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den bei der Vorlage der Zweitquartalszahlen deutlich angehobenen Ausblick dürfte das Unternehmen bestätigen.Noch mehr Upside-Potenzial attestiere Analyst Alexander Thiel von Jefferies. Er stufe den MDAX-Titel weiter mit "buy" ein und sehe Luft bis 160 Euro. Die Eckdaten dürften die Wachstums- und Margenstory der Onlineapotheke untermauern, so Thiel Ende vergangener Woche in seinem Ausblick. Er rechne mit einer Aufstockung des Ziels für den Barmittelzufluss.Seit einigen Wochen befinde sich die Aktie von Redcare Pharmacy in einer Konsolidierungsphase. Vergangenen Freitag habe das Papier allerdings eine kräftige Gegenbewegung gestartet und sei auf der Handelsplattform Tradegate mit einem Plus von fünf Prozent auf 101,70 Euro aus dem Handel gegangen. Damit habe die psychologisch wichtige 100-Euro-Marke zurückerobert werden können.Sowohl spekulativ ausgerichtete Neueinsteiger als auch Trader können bei der Aktie des MDAX-Unternehmens den jüngsten Chartimpuls nutzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Wichtig: Ein Stopp bei 75 Euro sichere vor größeren Verlusten ab. (Analyse vom 02.10.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link