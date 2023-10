Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Redcare Pharmacy befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Redcare Pharmacy N.V.:



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kunden ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kunden in Deutschland an.



Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. (05.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Redcare Pharmacy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Online-Arzneimittelversender Redcare Pharmacy (vormals SHOP APOTHEKE EUROPE) sei laut vorläufigen Erhebungen auch im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres kräftig gewachsen. Die Chancen auf ein nachhaltiges Comeback der Aktie, die sich dem schwachen Gesamtmarkt nicht habe entziehen können, stünden gut.Demnach sei laut Redcare Pharmacy im dritten Quartal um knackige 67 Prozent auf 475 Millionen Euro gestiegen. Hier sei der übernommene Medikamentenversender Mediservice mit eingerechnet. Ohne den Zukauf falle das Umsatzplus deutlich geringer aus, denn das organische Wachstum (ohne Berücksichtigung von MediService) habe 26 Prozent betragen. Die Erlöse mit nicht verschreibungspflichtigen Produkten (Non-Rx) seien um 27 Prozent auf 319 Millionen Euro gestiegen, habe es weiter geheißen.Die Zahl der aktiven Kunden sei im dritten Quartal um 400.000 auf jetzt 10,5 Millionen gewachsen. Darüber hinaus berichte Redcare Pharmacy auf Basis eines "Net Promoter Score" von 74 von einer Kundenzufriedenheit "auf hohem Niveau"."Im zurückliegenden Geschäftsquartal ist es Redcare Pharmacy abermals gelungen, signifikante Umsatz- und Marktanteilsgewinne zu erzielen. Diese Entwicklung ist Ausdruck der Attraktivität und Beständigkeit unseres Leistungsangebots. Hinter der hervorragenden Performance steht aber auch die Tatsache, dass wir uns tagtäglich auf eine exzellente Auftragsabwicklung konzentrieren und gleichzeitig das enorme Wachstumspotenzial unserer Märkte nutzen", so der neue Redcare-Pharmacy-Chef Olaf Heinrich.Mit den starken vorläufigen Zahlen sollte Redcare Pharmacy die Basis für wieder steigende Notierungen gelegt haben. Weitere mögliche positive Neuigkeiten im Hinblick auf das E-Rezept in Deutschland, von dem sich das MDAX-Unternehmen eine Belebung des operativen Geschäfts erhoffe, könnten für zusätzliche Impulse sorgen.Mutige Anleger nutzen die Kurse um die Marke von 100 Euro für einen Einstieg, so Michel Doepke. Ein Stopp bei 75 Euro sichere vor größeren Verlusten ab. Auch im Real-Depot des "Aktionär" werde vorerst auf steigende Kurse gesetzt. (Analyse vom 05.10.2023)Mit Material von dpa-AFX