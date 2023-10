Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland an.



Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. (19.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Redcare Pharmacy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Donnerstag stünden sowohl die Aktien von Redcare Pharmacy (vormals SHOP APOTHEKE EUROPE) als auch DocMorris (Zur Rose) kräftig unter Druck. Der Schweizer Arzneimittelversender dämpfe die Erwartungen an das Gesamtjahr und kassiere die Umsatzprognose. Der Wert verliere daraufhin prozentual zweistellig.Im dritten Quartal sei der Umsatz um 5,8 Prozent auf 256 Millionen Schweizer Franken (270 Millionen Euro) gegangen. Damit befinde sich das Unternehmen auf einem Stabilisierungskurs, denn im ersten Halbjahr habe DocMorris noch einen Umsatzeinbruch von knackigen 21 Prozent verzeichnet. Zum Vergleich: Hauptkonkurrent Redcare Pharmacy sei laut vorläufigen Erhebungen im dritten Quartal aus eigener Kraft um 26 Prozent gewachsen.Für 2023 rechne DocMorris nun mit einem Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich in Lokalwährung. Zuvor habe das Management des Unternehmens noch ein Minus im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Das schwächelnde Business habe auch Auswirkungen auf die Guidance für das bereinigte Betriebsergebnis (EBITDA): Der Verlust bei dieser Kennziffer solle sich zwischen 30 und 40 Millionen Franken bewegen. Zuvor habe sich die Spanne auf einen Fehlbetrag zwischen 20 und 40 Millionen Franken belaufen.Das Geschäft bei DocMorris wolle einfach noch nicht so recht wieder an Dynamik gewinnen. "Der Aktionär" habe sich indes eine Trendwende erhofft, die nun einmal mehr einen Dämpfer erhalte.Die Spekulation auf DocMorris sei nicht aufgegangen, inzwischen notiere der Wert gefährlich nah am Stopp bei 42,00 Euro. Diesen sollten investierte Anleger unbedingt beachten.Spekulativ ausgerichtete Anleger mit Weitblick nutzen das vergünstigte Kursniveau bei der ehemaligen SHOP APOTHEKE EUROPE zum Einstieg, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Redcare Pharmacy-Aktie. Denn bei dieser Online-Apotheke würden die Geschäfte bedeutend besser laufen, wie die jüngsten Zahlen des Unternehmens belegt hätten. Im Real-Depot spekuliere "Der Aktionär" mit einer Trading-Position und einem engem Stoppkurs auf weiter steigende Kurse. (Analyse vom 19.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien der Redcare Pharmacy befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.