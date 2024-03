Börsenplätze Redcare Pharmacy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

129,35 EUR +2,46% (12.03.2024, 10:07)



XETRA-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

130,25 EUR +4,28% (12.03.2024, 09:54)



ISIN Redcare Pharmacy-Aktie:

NL0012044747



WKN Redcare Pharmacy-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol Redcare Pharmacy-Aktie:

RDC



Kurzprofil Redcare Pharmacy N.V.:



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an. (12.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Redcare Pharmacy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Online-Arzneimittelversender wolle 2024 weiter wachsen und peile ein Plus von 30 bis 40 Prozent beim Umsatz an. Dennoch hätten die Zahlen zum vierten Quartal und die Guidance für das laufende Geschäftsjahr nicht ausgereicht, um die Aktie wieder in Richtung 150 Euro zu hieven. Im Gegenteil: Das 2023 stark gelaufene Papier sei sogar abverkauft worden. Die Analysten von Berenberg sähen darin eine Chance.Die E-Rezept-Marketing-Bemühungen sollten die Margen im Geschäftsjahr 2024 nicht beeinträchtigen, so Experte Gerhard Orgonas. Redcare Pharmacy strebe eine EBITDA-Marge von zwei bis vier Prozent an. In der Mitte würde dies laut dem Berenberg-Analysten ein EBITDA in Höhe von 72 Millionen Euro bedeuten, was über seiner vorherigen Schätzung in Höhe von 55 Millionen Euro liege.Zuletzt habe Marktteilnehmern der Mangel an weiteren Information über die Veröffentlichung einer Spezifikationsliste, die notwendig sei, damit es eine mobile Lösung für Online-Apotheken zur Einlösung von E-Rezept gebe, zunehmend Sorgen bereitet. Mithilfe des Produkts "eHealth-CardLink" solle nämlich ohne Einstecken der elektronischen Gesundheitskarte das Einlösen von E-Rezepten ermöglicht werden. Vor allem Online-Arzneimittelhändler wie eben Redcare Pharmacy könnten davon profitieren.Berenberg-Analyst Orgonas schreibe in seiner jüngsten Studie von einer "zuversichtlichen Nachricht" zu eHealth-CardLink: "Redcare erwartet die endgültige Freigabe der Spezifikationen für die eHealth-CardLink (NFC)-Lösung durch die Gematik (die deutsche nationale Agentur für die Digitalisierung des Gesundheitswesens) im März, was mit unserer Prognose für das erste Quartal übereinstimmt. Redcare hat sein Produkt ständig an die Entwicklung der Spezifikationen angepasst, so dass wir davon ausgehen, dass das Unternehmen kurz nach der Freigabe ohne größere Änderungen auf den Markt kommen kann", räume der Experte größere Zweifel aus.Spekulativ ausgerichtete Anleger nutzen den Rücksetzer nun wieder zum Einstieg, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Redcare Pharmacy-Aktie. Ein Stopp bei 103 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 12.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link