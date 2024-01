Tradegate-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

135,15 EUR +5,71% (05.01.2024, 10:38)



XETRA-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

135,00 EUR +5,43% (05.01.2024, 10:24)



ISIN Redcare Pharmacy-Aktie:

NL0012044747



WKN Redcare Pharmacy-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol Redcare Pharmacy-Aktie:

RDC



Kurzprofil Redcare Pharmacy N.V.:



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland an.



Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. (05.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Redcare Pharmacy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) unter die Lupe.Die Redcare Pharmacy-Aktie sei als Top-Gewinner aus dem HDAX ins neue Jahr gestartet. Gehe es nach den Analysten von Berenberg, könnte der Wert auch im laufenden Jahr 2024 den Anlegern wieder viel Freude bereiten. Laut einer aktualisierten Studie werde das Upside-Potenzial nun auf knackige 50 Prozent beziffert.Am Freitag habe die Privatbank die Redcare Pharmacy-Aktie von "Hold" auf "Buy" heraufgestuft und das Kursziel um satte 70 Euro auf nun 190 Euro erhöht."Dank der Marketing- und Logistiksynergien aus der Ein-Marken-Strategie prognostizieren wir für Redcare eine positive bereinigte EBITDA-Marge von 2,8 Prozent im Jahr 2023, was nahe am oberen Ende der nach oben korrigierten Prognose von 1,5 bis 3,0 Prozent liegt", heiße es in der Studie. "Wir prognostizieren auch einen positiven operativen Free Cash Flow von 7 Millionen Euro für das Unternehmen. In der Folge wird das EBITDA für das Geschäftsjahr 2024 unserer Meinung nach stark von den potenziellen Marketingausgaben für E-Rezepte abhängen, aber wir erwarten, dass es deutlich positiv bleiben wird."Nach mehreren Verzögerungen sei das E-Rezept zum Jahreswechsel nun verpflichtend geworden. Davon wolle Redcare Pharmacy profitieren. Entsprechend würden die Marktteilnehmer die weiteren Entwicklungen mit Argusaugen verfolgen. "Die Zahl der E-Rezepte in Deutschland ist erheblich gestiegen - von 9.000 täglichen E-Rezepten oder 0,6 Prozent der Gesamtzahl auf wöchentlicher Basis im Juni auf mehr als 400.000 oder ca. 32 Prozent der Gesamtzahl bis Ende Dezember", schreibe Analyst Gerhard Orgonas. "Wir gehen davon aus, dass die vollständige Einführung im ersten Quartal 2024 erfolgen wird, wobei eine Lösung für die Einlösung von E-Rezepten über Mobiltelefone noch aussteht. Daher prognostizieren wir für Redcare in Deutschland ab 2024 ein jährliches Umsatzwachstum von 100 Prozent bei E-Rezepten."Anleger geben kein Stück aus der Hand und setzen auf einen baldigen Chartausbruch, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Redcare Pharmacy-Aktie: