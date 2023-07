Tradegate-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

109,25 EUR +3,65% (07.07.2023, 14:47)



ISIN Redcare Pharmacy-Aktie:

NL0012044747



WKN Redcare Pharmacy-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol Redcare Pharmacy-Aktie:

RDC



Kurzprofil Redcare Pharmacy N.V.:



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland an.



Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. (07.07.2023/ac/a/d)





Sevenum (www.aktiencheck.de) - Shortseller Qube Research & Technologies Limited hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Redcare Pharmacy N.V. leicht an:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited bauen ihr Engagement in den Aktien der Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) nun aus.Der in London, England, ansässige Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited hat am 06.07.2023 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,68% auf 0,70% der Aktien von Redcare Pharmacy N.V. gesteigert.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Redcare Pharmacy-Aktien:0,82% Arrowstreet Capital, Limited Partnership (19.05.2023)0,70% Qube Research & Technologies Limited (06.07.2023)Börsenplätze Redcare Pharmacy-Aktie:XETRA-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:108,65 EUR +3,48% (07.07.2023, 14:33)