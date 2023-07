Tradegate-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

Kurzprofil Redcare Pharmacy N.V.:



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland an.



Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. (17.07.2023/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Redcare Pharmacy-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) unter die Lupe.Um 47% auf 421 Mio. Euro habe Redcare Pharmacy (vormals: Shop Apotheke Europe) auf Basis vorläufiger Zahlen den Umsatz im zweiten Quartal 2023 gesteigert. Zu Ergebniskennziffern und Liquidität seien noch keine Angaben gemacht worden. Die dürften (Vorlage 01.08.) aber deutlich verbessert ausfallen.Denn bereits im ersten Quartal seien spürbare Verbesserungen gelungen, obwohl der Umsatz "nur" um 22% vorangekommen sei. So habe sich der Nachsteuer-Verlust deutlich auf -10,2 Mio. Euro (Q1 2022: -22,9 Mio. Euro) vermindert. Die Liquidität, die unter anderem wegen des schwierigen Geschäftsverlaufs 2022 durch Verzögerungen bei der flächendeckenden Einführung des E-Rezepts gelitten habe, habe sich per 31.03. deutlich auf 98,3 Mio. Euro (31.12.2022: 66,8 Mio. Euro) erhöht. Der starke Umsatzanstieg in Q2 sei aber auch dem Mitte Mai gestarteten Joint Venture Mediservice AG geschuldet. Zusammen mit Galenica betreibe Redcare mittlerweile die führende Online-Apotheke in der Schweiz.Sollte sich das starke Umsatzwachstum entsprechend positiv in den Ertragskennziffern zum Halbjahr 2023 widerspiegeln, würden die Experten ihre Schätzungen nach oben anpassen. Ihre Empfehlung (41/2022) habe sich mittlerweile mehr als verdoppelt.