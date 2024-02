XETRA-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland an.



Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. (05.02.2024/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Redcare Pharmacy-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) unter die Lupe.Bei Redcare brumme das Geschäft. Der vorläufige Umsatz für 2023 solle mit 1,8 Mrd. Euro am oberen Ende der Prognose (1,7 bis 1,8 Mrd. Euro) liegen. Nach neun Monaten hätten bei einem Nettoverlust von 5,2 Mio. Euro knapp 1,3 Mrd. Euro in den Büchern gestanden. Gelinge es, die Margen zu steigern, sei 2024 ein Gewinn drin.Die endgültigen Zahlen für 2023 würden am 5. März vorgelegt. Dann gebe es auch Informationen zu den Gewinnkennziffern. Auf Basis der Zahlen zum Q3 würden die Experten ihre Erwartung für die EBITDA-Marge im Gesamtjahr jedoch auf 1,5% (zuvor: 2,5%) anpassen. Hintergrund seien die doch höher als von ihnen kalkulierten Investitionen. Die Experten würden in den kommenden Jahren mit stetig steigenden EBITDA-Margen rechnen, was bei dem hohen Umsatzwachstum eine kräftige Gewinndynamik erzeugen könnte. Hinzu komme, dass das E-Rezept langsam Fahrt aufnehme. Allein in den ersten vier Wochen 2024 sollten in den deutschen Arztinformationssystemen rund 12 Mio. E-Rezepte ausgestellt worden sein. Das sei mehr als im gesamten bisherigen Zeitraum seit der Einführung (7/2021 bis 12/2023).Die Redcare Pharmacy-Aktie besitze durchaus weiteres Potenzial. Seit der Empfehlung der Experten (41/2022) habe sie aber schon weit über 100% zugelegt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link