Kurzprofil Redcare Pharmacy N.V.:



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kunden ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kunden in Deutschland an.



Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. (03.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Redcare Pharmacy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) unter die Lupe.Die Aktie von Redcare Pharmacy (vormals SHOP APOTHEKE EUROPE) setze sich am Donnerstag erneut an die Spitze des MDAX. Neben einigen Kurszielanhebungen von Analystenseite nach starken Zahlen samt Prognoseerhöhung profitiere der Titel auch von positiven Aussagen des Gematik-Geschäftsführer Markus Leyck."Jede Woche sehen wir neue Rekordzahlen", so der Manager in einem Interview gegenüber n-tv. Beim E-Rezept "haben wir den Durchbruch geschafft", meine Leyck. "Aktionär"-Leser würden wissen: Online-Arzneimittelversender wie Redcare Pharmacy würden sich eine Belebung ihres operativen Geschäfts erhoffen.Auch wenn die bindende Einführung der elektronischen Rezeptierung in Deutschland in den vergangenen Jahren mehrmals verschoben worden sei: Redcare Pharmacy verbuche Kundenzuwächse und Margenverbesserungen. So habe die Gesellschaft erst am Dienstag die Jahresziele erhöht.Indes Deutsche Bank Research habe das Kursziel für Redcare Pharmacy von 147 auf 157 Euro angehoben und das Votum "buy" bestätigt. Die operative Performance der Online-Apotheke laufe auf vollen Touren und deutlich stärker als vom Markt erwartet, meine Analyst Jan Koch.Hauck Aufhäuser Investment Banking rate ebenfalls zum Kauf, halte den Titel allerdings bei 144 Euro (zuvor 138 Euro) fair bewertet. Die Profitabilität der Online-Apotheke ziehe an, so Analyst Christian Salis.Anleger sollten sich von dem negativen Credit Suisse-Kommentar nicht blenden lassen. Das E-Rezept laufe endlich an und das operative Geschäft bei Redcare Pharmacy brumme.Im Real-Depot des "Aktionär" wird auf weiter steigende Notierungen mit einem engen Stopp gesetzt. Unbedingt laufen lassen, rät Michel Doepke. (Analyse vom 03.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link