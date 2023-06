ISIN Redcare Pharmacy-Aktie:

Redcare Pharmacy NV (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.



Ihren Hauptsitz hat Redcare Pharmacy NV im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven. Redcare Pharmacy bietet KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen über 9 Millionen aktive Kunden Redcare Pharmacy.



Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. In Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen.



Redcare Pharmacy komme in den MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741). Deswegen hätten hier ein bisschen Sales Effects eingesetzt. Prinzipiell bleibe man aber bei dem Thema weiter dran - das E-Rezept könnte alles und könnte vor allem die Umsätze ordentlich anschieben. Die Anleger haben in den vergangenen Monaten darauf gesetzt, dass es hier vielleicht ein wenig zügiger zur Sache geht, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Redcare Pharmacy-Aktie. (Analyse vom 19.06.2023)

XETRA-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:91,06 EUR +2,59% (19.06.2023, 12:23)Tradegate-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:91,20 EUR +2,84% (19.06.2023, 12:34)