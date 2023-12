Tradegate-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

132,85 EUR +0,19% (14.12.2023, 17:07)



XETRA-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

132,80 EUR +0,80% (14.12.2023, 16:55)



ISIN Redcare Pharmacy-Aktie:

NL0012044747



WKN Redcare Pharmacy-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol Redcare Pharmacy-Aktie:

RDC



Kurzprofil Redcare Pharmacy N.V.:



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland an.



Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. (14.12.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Redcare Pharmacy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Laut dem neuen Gesetz sollten E-Rezepte Anfang 2024 zum Standard und für die Praxen verpflichtend werden. Anfang 2025 sollten alle gesetzlich Versicherten elektronische Akten für Gesundheitsdaten wie Befunde und Laborwerte bekommen - es sei denn, man lehne es für sich ab. Ermöglicht werden solle künftig auch die Nutzung kombinierter Gesundheitsdaten für die Forschung.Elektronische Rezepte und digitale Patientenakten sollten nach jahrelangen Verzögerungen in den breiten Alltagseinsatz kommen. Das sehe ein Gesetz der Ampel-Koalition vor, das der Bundestag am Donnerstag beschlossen habe. Von der Einführung würden sich Online-Arzneimittelhändler wie Redcare Pharmacy (vormals SHOP APOTHEKE EUROPE) oder DocMorris noch bessere Geschäfte erhoffen.E-Rezepte seien schon seit einiger Zeit anstelle der gewohnten rosa Zettel in Apotheken einzulösen. Das Gesetz mache es nun vom 1. Januar 2024 an für Ärztinnen und Ärzte verpflichtend, Rezepte elektronisch auszustellen. Ein zweites Gesetz solle ermöglichen, an einer zentralen Zugangstelle Daten verschiedener Quellen zu verknüpfen - etwa aus Krebsregistern und von Kassen. Dabei sollten Daten verschlüsselt (pseudonymisiert) werden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach habe gesagt, dies sei ein Durchbruch für die Forschung, um die Versorgung zu verbessern.Im zurückliegenden Jahr habe Redcare Pharmacy allerdings bewiesen, dass das Unternehmen auch ohne die bisherige E-Rezept-Verpflichtung auf einem dynamischen Wachstumskurs unterwegs sei. Die Einführung zum Jahreswechsel könnte dennoch das Geschäft weiter beleben.Anleger geben beim MDAX-Titel kein Stück aus der Hand und reiten den Bullen weiter, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Redcare Pharmacy-Aktie. Das Papier von DocMorris aus der Schweiz sei indes wesentlich spekulativer einzuordnen und derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". (Analyse vom 14.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Redcare Pharmacy-Aktie: