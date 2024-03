Börsenplätze Redcare Pharmacy-Aktie:



Kurzprofil Redcare Pharmacy N.V.:



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an. (21.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Redcare Pharmacy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Schweizer DocMorris habe am Donnerstag seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 vorgelegt und einen aktualisierten Ausblick auf 2024 den Marktteilnehmern an die Hand gegeben. Anleger würden verschnupft reagieren und die Aktie des größten Konkurrenten von Redcare Pharmacy zum Handelsstart um knapp fünf Prozent ins Minus drücken. Inzwischen notiere der Titel nahezu unverändert.Mit 1,04 Milliarden Schweizer Franken habe DocMorris 2023 rund zehn Prozent weniger um als im Vorjahr gesetzt, wie bereits seit Januar bekannt sei. In Lokalwährungen habe das Minus nur 7,4 Prozent betragen. Nicht mehr in den Zahlen berücksichtigt worden sei das im Frühjahr 2023 an die Migros verkaufte Schweizer Geschäft.Der bereinigte Betriebsverlust (EBITDA) habe vergangenes Jahr 34,9 Millionen Franken betragen, was in etwa in der Mitte des zuvor kommunizierten Zielkorridors liege, der einen Fehlbetrag zwischen 30 und 40 Millionen Franken beim EBITDA vorgesehen habe. Der Reinverlust habe sich auf 117,6 Millionen Franken belaufen - nach einem Minus von 171 Millionen im Jahr davor.Mit dem Verkauf des Schweiz-Geschäfts sei DocMorris nun allerdings erst recht vor allem auf das E-Rezept in Deutschland ausgerichtet. Die weiteren Entwicklungen mit dem E-Rezept seien aber "noch nicht vollständig abschätzbar". Die Online-Apotheke erwarte zwar im laufenden Jahr einen Umsatzzuwachs von 10 Prozent, sei aber bei der Entwicklung des Betriebsergebnisses etwas vorsichtiger geworden. Neu werde eine Verbesserung des bereinigten EBITDA auf minus 35 bis 0 Millionen Franken in Aussicht gestellt. Bisher habe das Unternehmen immer vom Erreichen der Gewinnschwelle gesprochen.Unter dem Duo der beiden großen Online-Arzneimittelhändler biete Redcare Pharmacy die deutlich dynamischere Wachstumsstory. Die im MDAX beheimatete Aktie erhält weiterhin den Vorzug vor DocMorris, investierte Anleger bleiben dabei und setzen auf eine dynamische Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in den kommenden Wochen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Nach anfänglichen Kursverlusten sei das Papier inzwischen klar ins Plus gedreht. (Analyse vom 21.03.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link