Kurzprofil Redcare Pharmacy NV:



Redcare Pharmacy NV (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.



Ihren Hauptsitz hat Redcare Pharmacy NV im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven. Redcare Pharmacy bietet KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen über 9 Millionen aktive Kunden Redcare Pharmacy.



Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. In Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen.



Redcare Pharmacy N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX. (14.06.2023/ac/a/nw)



Nach der Umbenennung von SHOP APOTHEKE Europe in Redcare Pharmacy hätten ein paar Analysten den SDAX-Wert, der in Kürze wieder dem MDAX angehören werde, erneut unter die Lupe genommen. Trotz der fulminanten Rally der vergangenen Monate würden die Experte noch reichlich Aufwärtspotenzial für den E-Commerce-Titel sehen.Stichwort E-Rezept: Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach solle dieses vom 1. Juli an möglich sein. "Das E-Rezept ist endlich alltagstauglich", habe der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt. "Zum 1. Juli 2023 können Patienten das erste Mal das E-Rezept in den Apotheken ganz einfach mit ihrer Versichertenkarte abrufen. Bis Ende Juli werden voraussichtlich schon 80 Prozent der Apotheken in Deutschland an das System angeschlossen sein." Lauterbach fügte hinzu: "Wenn die Patienten ihre Versichertenkarte in den Apotheken in die Lesegeräte einstecken, liegt das E-Rezept dann bereits in der Datenbank vor. Es geht jetzt mit der Digitalisierung los."Die E-Rezept-News hätten der Aktie von Redcare Pharmacy frischen Rückenwind verliehen. "Der Aktionär" bleibe optimistisch für den Wert gestimmt und halte deutlich dreistellige Kurse für realistisch. Gewinne laufen lassen, rät Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.06.2023)