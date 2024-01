Börsenplätze Redcare Pharmacy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

126,05 EUR -5,05% (11.01.2024, 12:18)



XETRA-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

125,09 EUR -3,60% (11.01.2024, 12:03)



ISIN Redcare Pharmacy-Aktie:

NL0012044747



WKN Redcare Pharmacy-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol Redcare Pharmacy-Aktie:

RDC



Kurzprofil Redcare Pharmacy N.V.:



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland an.



Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. (11.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Redcare Pharmacy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Online-Arzneimittelhändler habe mit seinem Umsatz im vierten Quartal die Markterwartungen übertroffen. Dennoch befinde sich der HDAX-Top-Performer aus dem Jahr 2023 seit der Veröffentlichung der vorläufigen Erhebungen auf Talfahrt. Downgrades von Analystenseite würden für die ausgedehnte Korrekturbewegung sorgen.Das Analysehaus Warburg Research habe Redcare Pharmacy von "buy" auf "hold" abgestuft und das Kursziel auf 130 Euro belassen. Die starken vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2023 untermauerten zwar, dass Redcare die am besten positionierte Online-Apotheke in Europa sei und Marktanteile gewinne, so Analyst Michael Heider. Gleichwohl sei es mit Blick auf den Aktienkurs Zeit für eine Atempause.Bis zum März, wenn Redcare Pharmacy die erste Prognose für das neue Geschäftsjahr vorlegen werde, sehe der Warburg-Analyst keine Kurstreiber mehr. Vielmehr dürfte das Anlaufen der E-Rezept-Einlösbarkeit voraussichtlich holprig verlaufen und könnte dabei für einige negative Nachrichten sorgen, so Heider. Langfristig dagegen sei auch er positiv gestimmt. Ihm zufolge dürfte der Anteil der über Online-Kanäle eingelösten E-Rezepte in den nächsten fünf Jahren ungefähr bei zehn Prozent liegen.Auch die Experten von AlsterResearch hätten im Anschluss an die Zahlen reagiert und das MDAX-Papier von "hold" auf "sell" abgestuft. Am Kursziel von 120 Euro würden die Analysten indes festhalten."Investierte Anleger reiten den Bullen weiter, auch wenn kurzfristig ein paar Gewinnmitnahmen einsetzen könnten", habe "Der Aktionär" kurz nach der Zahlenvorlage geschrieben. Das Szenario sei nun eingetreten und Anleger sollten sich davon nicht verunsichern lassen.Die Wachstumsstory ist weiter intakt, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Redcare Pharmacy-Aktie. (Analyse vom 11.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link