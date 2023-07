Tradegate-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

103,95 EUR +0,53% (13.07.2023, 11:35)



XETRA-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

104,10 EUR 0,00% (13.07.2023, 11:27)



ISIN Redcare Pharmacy-Aktie:

NL0012044747



WKN Redcare Pharmacy-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol Redcare Pharmacy-Aktie:

RDC



Kurzprofil Redcare Pharmacy N.V.:



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland an.



Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. (13.07.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Redcare Pharmacy-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Deutlich an Tempo zugelegt hat im zweiten Quartal die Onlineapotheke Redcare Pharmacy (früher SHOP APOTHEKE EURO) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Erlös sei von April bis Juni um 47 Prozent auf 421 Mio. Euro geklettert. Dabei habe das Unternehmen auch von der Übernahme von MediService profitiert. Doch auch organisch sei es kräftig nach oben gegangen: Der Umsatz sei um 26 Prozent auf 361 Mio. Euro geklettert. Die Erlöse mit nicht verschreibungspflichtigen Produkten (Non-Rx) seien um 27 Prozent auf 324 Mio. Euro gestiegen. Die Zahl der aktiven Kunden sei um rund 400.000 auf 10,1 Mio. gewachsen - im Jahresvergleich ein Plus von 1,5 Mio.Analysten hätten erfreut auf das Zahlenwerk reagiert: Hauck Aufhäuser Investment Banking habe das Kursziel von 130 auf 138 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Der Online-Arzneimittelhändler habe ein exzellentes zweites Quartal hinter sich, welche die nachhaltigen Marktanteilsgewinne gegenüber Konkurrenten und stationären Apotheken belegten. Deutsche Bank Research habe die deutlich übertroffenen Erwartungen hervorgehoben und die Einstufung ebenfalls auf "buy" mit einem Kursziel von 147 Euro belassen.Sehr erfreulich sei das starke Wachstum im DACH-Segment mit einem Erlösplus um 52 Prozent auf 335 Mio. Euro. Mit rezeptpflichtigen Medikamenten (Rx) habe das Unternehmen einen Umsatz von 97 Mio. Euro erzielt - satte 196,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Bereinigt um den Anteil von Medi-Service habe der Rx-Umsatz im zweiten Quartal 37 Mio. Euro betragen, was einer Steigerung von 12,8 Prozent entspreche. Gerade im Rx-Bereich erhoffe sich Redcare Pharmacy einen Umsatzschub durch die für den 1. Januar 2024 geplante landesweite Einführung des E-Rezeptes. Bereits seit Anfang Juli sei es in ersten Apotheken möglich, E-Rezepte mittels der Versichertenkarte der Krankenkasse einzulösen.Die Analysten von Berenberg würden jedoch zu bedenken geben, dass dieses Verfahren für Online-Versender eine Benachteiligung sei. "Da die Lösung physisch bleibt und noch keine Kompatibilität für Online-Apotheken geschaffen wurde, ist unklar, wie sich der adressierbare E-Rezept-Markt für Online-Apotheken tatsächlich entwickeln wird". Laut einem Bericht des Fachmagazins "Apotheke Adhoc" stocke die Suche nach einer Alternative für den Online-Handel ohne physisches Auslesen der Karte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Redcare Pharmacy-Aktie: