Börsenplätze Redcare Pharmacy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

114,50 EUR +1,24% (09.08.2023, 08:53)



Xetra-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

112,90 EUR +1,90% (08.08.2023)



ISIN Redcare Pharmacy-Aktie:

NL0012044747



WKN Redcare Pharmacy-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol Redcare Pharmacy-Aktie:

RDC



Kurzprofil Redcare Pharmacy N.V.:



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kunden ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kunden in Deutschland an.



Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. (09.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Redcare Pharmacy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) unter die Lupe.Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) stelle an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) Details zum geplanten E-Rezept vor. Bereits seit dem 1. Juli sei es in ersten Apotheken möglich, für den elektronischen Abruf die Versichertenkarte der Krankenkasse in ein Lesegerät zu stecken. Nun wolle der Minister präsentieren, wie der Ablauf zur Ausstellung eines E-Rezepts genau aussehen solle. Ein wichtiges Event für Redcare Pharmacy und DocMorris.Bis Anfang kommenden Jahres sollten E-Rezepte in Praxen Normalität werden. Für Ärztinnen und Ärzte solle es vom 1. Januar 2024 an zur Pflicht werden, Verschreibungen elektronisch auszustellen. Unter anderem wegen technischer Probleme habe sich ein Start in größerem Stil verzögert.Erwartet werde, dass Lauterbach sich am Mittwoch auch zur E-Patientenakte äußern werde. Diese solle Anfang 2025 für alle kommen - außer man lehne ab. Die Versorgung solle so schneller und besser werden. Bisher gebe es die E-Akte freiwillig, seit 2021. Es handle sich um einen persönlichen Datenspeicher etwa für Befunde, Röntgenbilder und Listen eingenommener Medikamente.Online-Apotheken wie Redcare Pharmacy (vormals SHOP APOTHEKE EUROPE) oder DocMorris würden sich von der bevorstehenden verpflichtenden Einführung der elektronischen Rezeptierung eine Belebung ihres Geschäfts erhoffen. Denn die Rezepte würden sich dann digital auch online auf einem bequemeren Wege einlösen lassen.Im Real-Depot des "Aktionär" wird auf weiter steigende Notierungen mit einem engen Stopp gesetzt, so Michel Doepke. Das Papier des Schweizer Konkurrenten DocMorris gehört hingegen auf die Watchlist. (Analyse vom 09.08.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Redcare Pharmacy befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.