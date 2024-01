Börsenplätze Redcare Pharmacy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

105,70 EUR -6,54% (19.10.2023, 15:23)



XETRA-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

107,35 EUR -5,34% (19.10.2023, 17:35)



ISIN Redcare Pharmacy-Aktie:

NL0012044747



WKN Redcare Pharmacy-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol Redcare Pharmacy-Aktie:

RDC



Kurzprofil Redcare Pharmacy N.V.:



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland an.



Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. (02.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Redcare Pharmacy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach mehreren Verzögerungen sei es nun soweit: Das elektronische Rezept (E-Rezept) sei in Deutschland zum Jahreswechsel verpflichtend geworden. Vor allem Online-Arzneimittelversender wie Redcare Pharmacy (vormals SHOP APOTHEKE EUROPE) würden sich von diesem Digitalisierungsschritt eine Belebung des Geschäfts erhoffen.Vertragsärzte müssten nun für verschreibungspflichtige Arzneimittel Rezepte elektronisch ausstellen statt auf den gewohnten rosafarbenen Formularzetteln. Das E-Rezept werde auf einem zentralen Server gespeichert und die Apotheke werde beim Einstecken der Karte in das Lesegerät autorisiert, es von dort abzurufen. Schon länger seien E-Rezepte über eine spezielle App oder einen ausgedruckten QR-Code in Apotheken einlösbar.Eigentlich habe die Pflicht für die Ausstellung digitaler Rezepte schon ab Anfang 2022 bestanden. Doch ein Start auf breiter Front habe sich mehrfach auch wegen Technikproblemen verzögert.Das Gesetz müsse Anfang Februar noch abschließend in den Bundesrat. Das Ministerium habe aber darauf hingewiesen, dass die Voraussetzungen zur verpflichtenden Nutzung des E-Rezepts ab 1. Januar 2024 gegeben seien, sodass sie ab dann greife."Der Aktionär" gehe davon aus, dass Redcare Pharmacy auch im Jahr 2024 seine Umsätze weiter steigern und Fortschritte bei der Marge erzielen werde. In Kürze dürfte die Online-Apotheke mit vorläufigen Umsatzzahlen für das vierte Quartal 2023 aufwarten und damit einen ersten Vorgeschmack liefern, wie die Geschäfte zuletzt gelaufen seien.Anleger bleiben beim Outperformer an Bord und reiten den Bullen weiter, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Redcare Pharmacy-Aktie. (Analyse vom 02.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link