Kurzprofil Redcare Pharmacy N.V.:



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kunden ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kunden in Deutschland an.



Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. (24.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Redcare Pharmacy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem Abverkauf am vergangenen Freitag in zweistellige Kursregionen hätten bei der Aktie von Redcare Pharmacy wieder die Bullen das Zepter fest in der Hand. Mit einem Plus von gut 3,5 Prozent zähle der Titel am Donnerstag erneut zu den stärksten Titeln im MDAX. Rückenwind verleihe ein höheres Kursziel von Analystenseite.Das Analysehaus Jefferies habe das Kursziel für Redcare Pharmacy von 150 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Analyst Alexander Thiel habe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Frage gestellt, ob die Online-Apotheke die Schätzungen für 2023 übertreffen könne, und diese mit Ja beantwortet.Thiel glaube, dass Redcare die Ziele für Profitabilität und freien Barmittelfluss mit der ersten Telefonkonferenz des neuen Vorstandschefs Olaf Heinrich anheben werde. Bereits Anfang August habe das Unternehmen die Prognose für Umsatz und Marge erhöht.So solle der Umsatz mit nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten laut dem MDAX-Unternehmen im Vergleich zu 2022 nun um 20 bis 30 Prozent zulegen (vorher: zehn bis 20 Prozent). Die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge werde nun um einen Prozentpunkt höher zwischen 1,5 und 3,0 Prozent erwartet. Insgesamt peile Redcare Pharmacy einen Gesamtumsatz in Höhe von 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro an.Die jüngste operative Entwicklung des Unternehmens mache Lust auf mehr. Mehr (positive) Visibilität im Hinblick auf das E-Rezept in Deutschland sollte dem Aktienkurs in den kommenden Monaten zusätzliche Impulse verleihen. Unbedingt dabeibleiben und einen Stopp zur Gewinnabsicherung bei 89 Euro platzieren, rät Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.08.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link