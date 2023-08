Tradegate-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

ISIN Redcare Pharmacy-Aktie:

NL0012044747



WKN Redcare Pharmacy-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol Redcare Pharmacy-Aktie:

RDC



Kurzprofil Redcare Pharmacy N.V.:



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kunden ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kunden in Deutschland an.



Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. (30.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Redcare Pharmacy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) unter die Lupe.Elektronische Rezepte und digitale Patientenakten sollten nach jahrelangen Verzögerungen auf breiter Front zum Einsatz kommen. Darauf würden Gesetzespläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach zielen, die das Bundeskabinett am Mittwoch in Meseberg auf den Weg gebracht habe. Ein positiver Fingerzeig für Redcare Pharmacy.Bis Anfang 2024 sollten demnach E-Rezepte zum Standard und für die Praxen verpflichtend werden. Anfang 2025 sollten alle gesetzlich Versicherten elektronische Patientenakten bekommen - es sei denn, man lehne das für sich ab. Auch die Nutzung kombinierter Gesundheitsdaten für die Forschung solle stärker vorangebracht werden.Redcare Pharmacy erhoffe sich von der verpflichtenden Einführung des E-Rezepts in Deutschland eine zusätzliche Belebung des operativen Geschäfts. Denn über digitalem Wege würden sich E-Rezepte bequem bei Online-Arzneimittelhändlern einlösen lassen.Das E-Rezept-Thema stehe aber seit geraumer Zeit auf der politischen Agenda. Mehrere Verschiebungen der bindenden Einführung hätten auch Redcare Pharmacy belastet. Schließlich habe das Unternehmen massiv in die interne Infrastruktur investiert, damit die Bearbeitung von E-Rezepten problemlos möglich sei.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Redcare Pharmacy-Aktie: