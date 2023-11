Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Redcare Pharmacy N.V.:



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kunden ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kunden in Deutschland an.



Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. (28.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Redcare Pharmacy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien der Online-Apotheken hätten sich zuletzt sehr stark präsentiert. Redcare Pharmacy habe ein neues Jahreshoch erreicht, DocMOrris notiere mittlerweile mehr als 50 Prozent über dem Tief von Ende Oktober. DocMorris wolle sich verstärkt auf das elektronische Arztrezept (E-Rezept) in Deutschland konzentrieren.Unternehmenschef Walter Hess habe in einem Interview mit cash.ch Hess die strategische Entscheidung von DocMorris betont, sich verstärkt auf das E-Rezept in Deutschland zu konzentrieren. Der Manager habe erklärt, dass die Planung und Einführung des E-Rezepts mit Unsicherheiten verbunden gewesen sei, sehe jedoch darin nun eine klare Fokussierung der Kräfte.Die Einführung des E-Rezepts in Deutschland, die ab dem 1. Januar 2024 für Ärzte verpflichtend werde, werde von Hess als gut vorbereitet und sicher betrachtet. "Wir glauben, da geht nichts mehr schief", habe er gesagt. Die Umstellung habe begonnen, und die Vorteile würden von den Ärzten erkannt.Hess habe sich auch zur Umsatzentwicklung von DocMorris geäußert. Obwohl die Umsatzzahlen im dritten Quartal die Erwartungen enttäuscht hätten, sehe er die Geschäfte nun im Einklang mit den Erwartungen und plane ein Wachstum von etwa zehn Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. "Die Geschäfte laufen im vierten Quartal wie erwartet und geplant."Trotz der positiven Aussichten habe DocMorris Mitte Oktober den Ausblick für das Gesamtjahr gesenkt, und Hess habe diese Prognose bestätigt. "Das Ziel ist das Erreichen des Break-Even im Basisgeschäft im nächsten Jahr", habe er gesagt.Zu einem möglichen Markteintritt von Amazon Pharmacy habe sich Hess zurückhaltend geäußert. "Aber wer jetzt nicht mit Markenbekanntheit, Kapazitäten der Logistik und den pharmazeutischen Prozessen und Ressourcen bereit ist, braucht zwei bis drei Jahre, um den Fuß richtig im deutschen Markt aufsetzen zu können", habe er gesagt."Der Aktionär" sieht derzeit Redcare Pharmacy in der Branche weiterhin am stärksten aufgestellt. Anleger könnten hier weiter zugreifen. "Aktionär"-Leser, die bereits seit der Empfehlung im Oktober vergangenen Jahres investiert seien, lägen mittlerweile mehr als 200 Prozent in Front. Gewinne laufen lassen, rät Marion Schlegel. (Analyse vom 28.11.2023)Mit Material von dpa-AFX