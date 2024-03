Börsenplätze Redcare Pharmacy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

143,05 EUR +4,99% (15.03.2024, 09:24)



XETRA-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

141,50 EUR +1,51% (15.03.2024, 09:09)



ISIN Redcare Pharmacy-Aktie:

NL0012044747



WKN Redcare Pharmacy-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol Redcare Pharmacy-Aktie:

RDC



Kurzprofil Redcare Pharmacy N.V.:



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an. (15.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Redcare Pharmacy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zuletzt habe Marktteilnehmern der Mangel an weiteren Information über die Veröffentlichung einer Spezifikationsliste zunehmend Sorgen bereitet. Diese sei notwendig, damit es eine mobile Möglichkeit zum Einlösen von elektronischen Rezepten bei Online-Apotheken gebe. Seit Donnerstag herrsche nun Klarheit - und die Aktie von Redcare Pharmacy könne prompt profitieren.Die Gesellschafterversammlung der Gematik habe die Spezifikationen für das Software-Modul eHealth-CardLink (eH-CL) beschlossen. Damit könnten E-Rezepte über das Smartphone in Anwendungen von Apotheken beziehungsweise Versandapotheken mit der Gesundheitskarte ohne PIN eingelöst werden, heiße es in einer Pressemitteilung von der nationalen Agentur für Digitale Medizin.eHealth-CardLink werde bei der mobilen Nutzung des E-Rezepts als Übergangstechnologie befristet zum Einsatz kommen, so die Gematik weiter. Für zukünftige Anwendungen solle primär die GesundheitsID genutzt werden. Ferner heiße es, dass die Produkt- und Anbieterzulassungen die Gematik auf Basis der Spezifikationen erteilen werde. Die Veröffentlichung solle in den kommenden Tagen erfolgen.Das Software-Modul eHealth-CardLink sei enorm wichtig für Online-Apotheken. Jefferies-Analyst Martin Comtesse bezeichne dieses als "wichtigen Kurstreiber" für Redcare Pharmacy und den Schweizer Wettbewerber DocMorris.Die Gematik habe die Bedenken einiger Marktteilnehmer zerstreut. "Spekulativ ausgerichtete Anleger nutzen den Rücksetzer nun wieder zum Einstieg", habe "Der Aktionär" zu Wochenbeginn geschrieben. Mut werde in diesem Fall belohnt, die Aktie notiere nun deutlich höher.Anleger geben kein Stück aus der Hand, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link