Kurzprofil Redcare Pharmacy N.V.:



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland an.



Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. (02.11.2023/ac/a/d)



Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im freundlichen Gesamtmarkt gehöre die Aktie von Redcare Pharmacy (vormals SHOP APOTHEKE EUROPE) zu den größten Gewinnern im MDAX. Frischen Rückenwind verleihe eine positive Analystenstimme. Denn Deutsche Bank Research erhöhe das Kursziel und sehe somit noch größeres Upside-Potenzial für das Papier des Online-Arzneimittelversenders.Analyst Jan Koch habe nach den Zahlen zum dritten Quartal nun doch reagiert und seinen Zielkurs von 157 auf 172 Euro nach oben geschraubt. Die Einstufung laute entsprechend "buy". Laut Koch überrasche die operative Entwicklung der Online-Apotheke weiter positiv und hebe sich damit deutlich von ihrem nächsten Konkurrenten ab (hier dürfte der Analyst DocMorris meinen). Koch rechne damit, dass sich diese Entwicklung erst einmal fortsetze.Nicht nur Deutsche Bank Research bleibe für die Aktie von Redcare Pharmacy optimistisch gestimmt. Auch Analyst Christian Salis von Hauck Aufhäuser Investment Banking habe sein Kursziel nach den starken Zahlen um vier Euro nach oben angepasst. Salis beziffere den fairen Wert für den MDAX-Titel nun auf 154 Euro, die Einstufung laute entsprechend "buy".Erst gestern (Mittwoch) habe "Der Aktionär" seine positive Einschätzung bestätigt: "Für spekulativ Neueinsteiger bietet sich das vergünstigte Kursniveau bei gut 100 Euro zum Einstieg an", habe es in einem Artikel geheißen. Dank der positiven Analystenstimmen lege die Aktie bereits heute wieder knapp sieben Prozent zu und nähere sich damit wieder der breiten Widerstandszone im Bereich von 115 Euro an."Der Aktionär" ist zuversichtlich gestimmt, dass die Aktie in Kürze den Schlüsselwiderstand nehmen und wieder in Richtung Jahreshochs streben kann. Kein Stück aus der Hand geben und die Position mit einem Stopp bei 89 Euro absichern, rät Michel Doepke. (Analyse vom 02.11.2023)