Börsenplätze Redcare Pharmacy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

106,00 EUR +1,34% (22.08.2023, 14:04)



Xetra-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

106,25 EUR +2,07% (22.08.2023, 13:55)



ISIN Redcare Pharmacy-Aktie:

NL0012044747



WKN Redcare Pharmacy-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol Redcare Pharmacy-Aktie:

RDC



Kurzprofil Redcare Pharmacy N.V.:



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kunden ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kunden in Deutschland an.



Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. (22.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Redcare Pharmacy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) unter die Lupe.Die Aktie des Online-Arzneimittelversenders Redcare Pharmacy arbeite sich peu à peu nach oben und lasse die psychologisch wichtige Marke von 100 Euro inzwischen wieder deutlicher hinter sich. Frische positive Impulse verleihe ein höheres Kursziel von Analystenseite sowie die sich aufhellende Stimmung am Gesamtmarkt.Die Privatbank Berenberg habe das Kursziel für Redcare Pharmacy von 115 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "hold" belassen. Analyst Gerhard Orgonas habe nach den "starken Resultaten" der Online-Apotheke für das zweite Quartal seine kurzfristigen Gewinnschätzungen angehoben, wie aus einer am Dienstag vorliegenden Studie hervorgehe.Redcare Pharmacy werde derzeit deutlich höher bewertet als Konkurrent DocMorris. Dies sei angesichts eines kurzfristig besseren Wachstums und einer besseren Profitabilität auch gerechtfertigt. Weiteres Kurspotenzial sei allerdings zunächst begrenzt.Zu Wochenbeginn habe bereits Analyst Michael Heider von Warburg Research sein Kursziel für den Online-Arzneimittelversender, der vormals unter dem Namen Shop Apotheke Europe an der Börse notiert gewesen sei, von 117 auf 130 Euro nach oben geschraubt und sehe damit zehn Euro mehr Potenzial als Orgonas.Anleger sollten sich von dem Kursrutsch am Freitag nicht beunruhigen lassen. Die jüngste operative Entwicklung des Unternehmens mache Lust auf mehr. Mehr (positive) Visibilität im Hinblick auf das E-Rezept in Deutschland sollte dem Aktienkurs in den kommenden Monaten zusätzliche Impulse verleihen. Unbedingt dabeibleiben und einen Stopp zur Gewinnabsicherung bei 89 Euro platzieren, rät Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.08.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link