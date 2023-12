Tradegate-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

135,30 EUR +1,12% (15.12.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Redcare Pharmacy-Aktie:

134,85 EUR +1,39% (15.12.2023, 17:35)



ISIN Redcare Pharmacy-Aktie:

NL0012044747



WKN Redcare Pharmacy-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol Redcare Pharmacy-Aktie:

RDC



Kurzprofil Redcare Pharmacy N.V.:



Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als SHOP APOTHEKE EUROPE) (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.



Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.



Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 10 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland an.



Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im neuen Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. (15.12.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Redcare Pharmacy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Redcare Pharmacy N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Redcare Pharmacy (ehemals SHOP APOTHEKE EUROPE) kenne in diesem Jahr fast nur eine Richtung: Die nach oben. Habe die Aktie zu Jahresbeginn noch bei gut 40 Euro notiert, habe sie heute im Tagesverlauf bei 136,15 Euro ein neues Jahreshoch markiert. Damit sei sie die mit Abstand beste Aktie im MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ). Zuletzt habe das Papier von den Entwicklungen beim E-Rezept profitiert. Zudem hätten sich einige Analysten optimistisch geäußert.Wie der Bundestag am Donnerstag beschlossen habe, sollten E-Rezepte Anfang 2024 zum Standard und für die Praxen verpflichtend werden. Anfang 2025 sollten alle gesetzlich Versicherten elektronische Akten für Gesundheitsdaten wie Befunde und Laborwerte bekommen - es sei denn, man lehne es für sich ab. Ermöglicht werden solle künftig auch die Nutzung kombinierter Gesundheitsdaten für die Forschung.Analyst Felix Dennl vom Bankhaus Metzler setze wie viele Kollegen auf das E-Rezept als großen Wachstumstreiber. Zum 01.01.2024 werde die Nutzung in Deutschland für verschreibungspflichtige Medikamente verpflichtend. Eine holprige Einführungsphase mit vielerlei Verzögerungen ende. Dennl gehe davon aus, dass das E-Rezept 2025 dann noch einmal einen richtigen Schub erhalte, wenn auch Klinikärzte zur Nutzung verpflichtet seien. Der Experte habe zudem auf eine Studie von Julius Lagodny mit dem Titel "Arzneimittelversorgung am Abgrund: Warum Kinder schlecht versorgt werden und Apotheken sterben" verwiesen. Demnach seien 1,2 Millionen Senioren über 65 Jahren bis 2030 ohne Apotheke in ihrem Postleitzahlengebiet. Dies unterstreiche Dennl zufolge die Chancen für Onlineapotheken. Dennl habe die Aktie von Redcare Pharmacy von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 102 auf 156 Euro erhöht.Und auch die Baader Bank rate weiterhin zum Kauf der Aktie. Analyst Volker Bosse sehe damit für Online-Apotheken ein Meilenstein erreicht. Ein negativer Aspekt sei aber, dass sich die Einführung der Lösung verzögere. Erste Zulassungsprozesse sollten erst anlaufen, sobald die Spezifikationen im ersten Quartal feststünden.Anleger geben kein Stück aus der Hand und reiten den Bullen weiter, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Redcare Pharmacy-Aktie. (Analyse vom 15.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Redcare Pharmacy-Aktie: