Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Reckitt Benckiser-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Reckitt Benckiser-Aktie:

52,04 EUR -14,88% (15.03.2024, 17:29)



London Stock Exchange-Aktienkurs Reckitt Benckiser-Aktie:

4.365,00 GBp -16,89% (15.03.2024, 17:21)



ISIN Reckitt Benckiser-Aktie:

GB00B24CGK77



WKN Reckitt Benckiser-Aktie:

A0M1W6



Ticker-Symbol Reckitt Benckiser-Aktie:

3RB



London Ticker-Symbol Reckitt Benckiser-Aktie:

RB



Kurzprofil Reckitt Benckiser:



Reckitt Benckiser (ISIN: GB00B24CGK77, WKN: A0M1W6, Ticker-Symbol: 3RB, London: RB) ist ein globales Unternehmen in den Bereichen Consumer Health, Hygiene und Haushalt sowie der führende Hersteller von Produkten für das allgemeine Wohlbefinden und der Hygiene Zuhause bis hin zu spezialisierter Säuglingsnahrung. Es entstand im Jahr 1999 durch eine Fusion zwischen dem britischen Unternehmen Reckitt & Colman und dem niederländischen Unternehmen Benckiser NV. Der Hauptsitz von Reckitt Benckiser befindet sich in Slough, einer Stadt westlich von London. Reckitt Benckiser ist in über 60 verschiedenen Ländern weltweit tätig. Im deutschsprachigen Raum sitzen die Niederlassungen für Deutschland in Heidelberg, für Österreich in Wien und für die Schweiz in Wallisellen. (15.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Reckitt Benckiser-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Konsumgüterkonzerns Reckitt Benckiser (ISIN: GB00B24CGK77, WKN: A0M1W6, Ticker-Symbol: 3RB, London: RB) unter die Lupe.Das Urteil eines US-Geschworenengerichts gegen die Konzerntochter Mead Johnson habe die Reckitt Benckiser-Aktie am Freitag stark unter Druck gebracht. Es sei in den letzten Wochen nicht der erste größere Kursverlust des Papiers und ein Ende der Misere sei mit den jüngsten News nicht in Sicht.Die Jury in Clair County im Bundesstaat Illinois habe früher im Wochenverlauf entscheiden, dass die Reckitt-Tochter Mead Johnson der Mutter eines verstorbenen Frühchens 60 Millionen Dollar als Schadensersatz zahlen solle. Die Geschworenen hätten dabei laut "Bloomberg" entschieden, dass Mead Johnsen es versäumt habe, vor den Risiken einer bestimmten Darmerkrankung zu warnen.Reckitt betone unterdessen, dass seine Produkte sicher seien. Das Unternehmen glaube nicht, dass die Säuglingsmilch die Darmerkrankung ausgelöst habe, und wolle entsprechend gegen das Urteil vorgehen.Börsenexpertin Susannah Streeter vom britischen Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown sehe nicht nur in der Höhe des geforderten Schadenersatzes eine Belastung für die Aktie. Vielmehr hätten sich Investoren gesorgt, da andere Verfahren drohen würden. Eine ähnliche Rechts-Schlacht wie im Fall von Bayer/Monsanto könnte mit einem entsprechenden Kursverlauf einhergehen.Es sehe in jederlei Hinsicht schlecht für die Reckitt Benckiser-Aktie aus. Anleger sollten deshalb unbedingt viel Abstand halten. DER AKTIONÄR rät in diesem Sektor zum Kauf der amerikanischen Supermarktkette Walmart ( ISIN US9311421039 WKN 860853 ), so Michael Diertl. (Analyse vom 15.03.2024)mit Material von dpa-AFX