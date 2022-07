Wien (www.aktiencheck.de) - Telekom Austria (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, Wiener Börse-Symbol: TKA) veröffentlichte gestern recht solide Zahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.PepsiCo (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP) habe gestern ebenfalls die Quartalszahlen vorgelegt, welche mit einem Umsatz von USD 20,23 die Erwartungen hätten übertreffen können. Außerdem sei der Ausblick für das Gesamtjahr erhöht worden, da man unter anderem Preiserhöhungen in Erwägung ziehe. Große Kursbewegungen seien ausgeblieben.Twitter (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) (+4,3%) habe am gestrigen Tag einen Teil der Montagsverluste wieder gutgemacht. Nachdem Musk das Übernahmeangebot zurückgezogen habe, habe Twitter gestern in Delaware offiziell geklagt, dass es keine Verstöße ihrerseits gegeben habe und Musk die Übernahme abzuschließen habe.(13.07.2022/ac/a/m)